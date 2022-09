Cholila | Se confirmó la primera candidata para competir por la intendencia en 2023

Se trata de Daniela Cantero, una docente de la localidad.



Daniela Cantero, en diálogo con Cadena de los Andes FM 96.1 confirmó sus aspiraciones a competir por la intendencia de Cholila en 2023.

En ese sentido manifestó “nos reunimos en el club, veníamos ya diciéndolo hace una semana más o menos, hablando con la gente, contándoles y ya está oficialmente decidido, voy a ser candidata para el 2023. Estamos en armado del equipo y estamos en el armado nuestro partido vecinal, porque vamos a ir por un partido vecinal”

Cantero afirmó “No quiero que hablemos de nadie porque nosotros hoy no estamos dentro de la municipalidad y a veces es muy fácil criticar. Siento qué a veces la crítica destructiva no sirve porque uno no está dentro”

En referencia al encuentro del día domingo , destacó que “fue una reunión recontra linda, la verdad todavía no puedo creer la cantidad de gente que se acercó, éramos más de 120 personas charlando, dialogando, pensando en posibles cosas para poder mejorar este hermoso pueblo que tenemos”

Y aseguró que la idea de la reunión fue también para “sumar voces, sumar gente al equipo, que tenga ganas realmente de trabajar por la localidad”

En cuanto a sus propuestas, adelantó que la plataforma “va a ser armada con todas las cosas que nos diga la gente y que sean posibles, porque esto también es verdad, no podemos poner cosas que después no vamos a poder cumplir. No voy a salir a prometer nada que no vaya a poder cumplir, sí me comprometo como dije ayer a trabajar y empujar para adelante”

De esta manera, a un año de las próximas elecciones, cholila ya tiene a Daniela Cantero, como la primera candidata confirmada de manera oficial para disputar la intendencia de la localidad cordillerana. Ahora solo resta saber quiénes serán los demás candidatos y candidatas qué se presenten para ocupar el mismo cargo.