Chubut | Castro: “La actividad de la Justicia debería ser mayor para evitar que un delincuente entre y salga”

El ministro de Seguridad y el informe por los delitos en Trelew.



El nivel de actividad de la Justicia debería ser superior para evitar la puerta giratoria y que un delincuente entre y salga. No puede ser que la gente no tenga consecuencia de sus malos actos”, dijo el ministro de Seguridad, Miguel Castro, en relación al informe que indica que Trelew tiene el mayor índice delictivo de la provincia.

El ministro de Seguridad de Chubut, Castro brindó su parecer respecto al informe del Ministerio Público Fiscal que indica que Trelew tiene el mayor índice delictivo de la provincia y la mayor cantidad de casos archivados.

Al respecto, el funcionario no se mostró sorprendido ya que, según detalló: “Es lo que vengo diciendo desde que asumí. Esto no es una cuestión estigmatizadora, son los números de la realidad”.

En tal sentido, Castro precisó que “en el informe publicado se observan datos que si se los analiza nos damos cuenta de que Comodoro Rivadavia tiene un nivel de actividad judicial superior a Trelew, lo que repercute en una incidencia de hechos delictivos más bajo”. Tras establecer un paralelismo entre la situación de seguridad de las ciudades de Trelew y Comodoro, Castro opinó que para solucionar este grave problema se debe hacer un trabajo mancomunado e integral, entre los distintas áreas y sectores de la comunidad, para proyectar resultados efectivos.

“Tenemos que trabajar juntos, las cosas no se resuelven poniendo 50 policías más y 20 patrulleros, esa es una de las patas, pero el resto es un trabajo articulado entre Justicia, las municipalidades y todos los actores que tenemos incidencia en la comunidad”, remarcó el ministro de Seguridad. Y concluyó: “El nivel de actividad de la Justicia debería ser superior para evitar la puerta giratoria y que un delincuente entre y salga. No puede ser que la gente no tenga consecuencia de sus malos actos”.