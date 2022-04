Chubut | A fin de mes se licitará la ampliación de abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina

El acto de apertura de sobres se realizará el 29 de abril. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $690.556.100,32.

Este martes, durante el acto de apertura de sobres para la obra de captación y conducción de agua del Arroyo Corbata en Las Golondrinas, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, anunció que se encuentra publicado el llamado a licitación pública N° 02/22, correspondiente a la ampliación de abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina del Paralelo 42.

Desde el Gobierno provincial informaron que la apertura de sobres se realizará el 29 de abril. El presupuesto oficial es de $690.556.100,32 y el plazo de ejecución se fijó en 540 días corridos.

Al respecto, Arcioni resaltó que “con el objeto de avanzar en el desarrollo de la modernización del sistema eléctrico en la Comarca, realizaremos la apertura de licitación de esta importante obra y será el 29 de abril. Es reclamada hace más de 20 años, incluso cuando la provincia tenía otros ingresos suficientes y nunca se le prestó atención, porque jamás se proyectó y siempre fueron políticas a corto plazo”.

Gestiones del gobernador para obtener el financiamiento de Nación

En ese sentido, el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, indicó que “se trata de un convenio que había firmado el Gobernador con la provincia de Río Negro en el 2019, por lo que en principio los trabajos iban a ser financiadas 50% por cada provincia”. Sin embargo, “las gestiones del Gobernador en Buenos Aires lograron que las obras a ejecutar por Chubut sean financiadas por el Gobierno nacional”.

De este modo, “se trata de una nueva obra que trabajamos desde el Gobierno provincial con el acompañamiento de Nación, en este caso se trata de la remodelación de la Estación Transformadora El Coihue y la líneas de 33 kV que alimentan a toda la comarca”.

Descripción de la obra

Las obras a ejecutar por Chubut comprenden la construcción de la Línea de Media Tensión 33 kV desde la Estación Transformadora (ET) El Coihue a la nueva Estación Transformadora Epuyén. Asimismo, implica la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue, provisión, montaje, conexionado y puesta en marcha de las celdas correspondientes de 33kV en la Estación Transformadora Las Golondrinas.

Por otra parte, Río Negro deberá trabajar en la construcción de la Línea doble terna de Media Tensión en 33 kV; desde el ET El Coihue 132/33 kV a la ET Las Golondrinas 33/13,2 kV con un primer tramo subterráneo hasta encontrar la Ruta Nacional N° 40 en la zona de “El Pedregoso”.

En las cercanías al puente “El Salamín” se anexará una nueva terna de 13,2 kV al tendido subterráneo hasta llegar a la ET Golondrinas. Finalmente se vinculará una terna de 33 kV desde la ET Golondrinas con el cable subterráneo existente proveniente de la ET El Bolsón a unos 1000 metros de la ET Golondrinas.

Consulta y adquisición de pliegos

Los interesados podrán consultar el pliego digital en la Dirección de General de Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura, sita en calle Luis Costa N° 360 de Rawson, en horario administrativo o en http://infraestructura.chubut.gov.ar/licitacion.

La empresa participante deberá informar tal situación a la repartición en forma personal o al teléfono 280-485899.

Acto de apertura

El acto de apertura de sobres se realizará el 29 de abril a las 11 horas en la sede de la Dirección General de Servicios Públicos, sita en Avenida 25 de Mayo 96- Rawson. Las propuestas se recibirán hasta las 10:50 en el mismo lugar de apertura.