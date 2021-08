Chubut | Alarma por los masivos ataques de pumas a ovejas en los campos

Desde la Sociedad Rural anunciaron que habrá capacitaciones al personal y a propietarios de campos para mejorar la prevención. Hay quejas por el avance de reservas que atentan contra la producción. Pidieron a los legisladores que se ocupen del tema, con un abordaje similar al de Santa Cruz.

En las últimas semanas se registró una veintena de ataques a majadas de la provincia, donde fueron diezmadas producciones enteras de ovejas. A causa del avance del puma y otros depredadores sobre establecimientos productivos, se reunieron pequeños y medianos productores ovinos junto al presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni.

En la última semana fue diezmada una producción en un campo de Dolavon, hubo ataques en Telsen, Punta Ninfas, Paso de Indios, Tecka, Cushamen, Paso del Sapo y sobre la costa al sur de Trelew.

Uno de los últimos damnificados es el productor de la zona de Punta Tombo, Julio Cittadini, miembro de la comisión directiva de la Rural. Al igual que medio centenar de productores que en el último tiempo vieron pérdidas enormes en sus majadas, exigió trabajar en estrategias conjuntas.

Denunció que hay organizaciones de capitales extranjeros que compraron miles de hectáreas para crear parques de conservacionismo pero con visiones extremas que van en contra de la actividad humana.

“Zorro en el gallinero”

Sobre la creación y el avance de reservas de pumas y otras especies nativas fuera de control, sostuvo que “es como poner el zorro en el gallinero. Hice la denuncia en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Turismo y Áreas protegidas y ante la Cámara de Diputados. Pedí una audiencia para plantear y defender la posición. Hasta ahora no hubo novedades”.

“En Santa Cruz hubo un problema tremendo con esas fundaciones. Por un lado, crearon una reserva enorme que depredó todos los campos de alrededores, con perros, guanacos, pumas, zorros y sacó de la producción a toda la periferia del parque”, comentó. “Al sur del Perito Moreno van a crear otro proyecto de 500.000 hectáreas conectado con otro tanto de hectáreas del lado de Chile”.

Explicó que, a diferencia de Chubut, los diputados intervinieron. “El proyecto tuvo un tropiezo porque muchos productores resistieron a venderles sus campos, intervino Legislatura y sacó una ley por dos años en la cual se prohíbe la creación de reservas hasta estudiar a fondo el tema. El argumento del peligro de extinción es un cuento chino. La Patagonia lleva 140 años de producción ovina y no se extinguió el puma y eso que en otra época se lo castigaba fuerte. Sin embargo no pasó nada de lo que dicen los conservacionistas extremos”. Por otro lado, “ya existen zonas de protección total del puma, parques nacionales, provinciales y reservas, áreas en las que no se lo puede tocar”

El productor reclamó a las autoridades ya que el avance contra los emprendimientos es un problema “también para la provincia porque se generan divisas, se crea trabajo, hay ocupación territorial, un tema del que poco se habla, pero tiene una importancia geo-política muy importante”.

Estrategia

El titular de la Rural explicó a Jornada que hay una preocupación creciente y que se insistió en impulsar medidas para contener a los predadores para que coexistan con los emprendimientos productivos.

“La idea es capacitar a los productores que no tienen experiencia en el control del puma, la biología, cómo se deslaza, por donde son las pasadas, tratar de controlarlo con alguna trampa”.

Mencionó la importancia de recorrer el campo, transitar los caminos y marcar presencia dentro de las áreas bajo producción. “Molestarlo. Como en el ser humano: los delincuentes donde no los molestan, no los controlan, van a robar ahí. Si hay control se van a otro lado. Es decir, recorrer, andar con los perros que dejen su olor. Pero como los campos se han ido despoblando es el problema que hay que atender”.