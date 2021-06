Chubut | Alerta en la Provincia: Se detectaron más de cinco cepas diferentes de coronavirus

Así lo informó el Ministerio de Salud chubutense, en el parte diario de este martes. Entre las variantes detectadas en Chubut se destacan la Alpha (ex Británica) y Gamma (ex Manaos), las cuales son denominadas de «preocupación» por la OMS, ya que son consideradas como «más contagiosas» o «agresivas».



El Ministerio de Salud de Chubut informó este martes los resultados de las muestras enviadas al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán para secuenciación genómica.

La cartera sanitaria, en primera instancia, indicó que desde abril se han detectado más de cinco cepas diferentes de Covid-19 en Chubut. Entre las variantes detectadas se destacan la Alpha (ex Británica) y Gamma (ex Manaos), las cuales son denominadas de «preocupación» ya que son consideradas como «más contagiosas» o «agresivas».

También se registraron casos de las cepas Lambda (ex Andina), Zeta (ex Río de Janeiro)y otras variantes (NO VOC y NO VOI), las cuales no son de «interés» o «preocupación» para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

NO VOC: Variantes de Preocupación – NO VOI: Variantes de Interés.

Además, el Ministerio de Salud de Chubut informó en que departamentos fueron detectados estos casos. El más afectado fue el de Rawson, donde se registrados cinco pacientes con la variante Gamma, tres con Alpha, dos con Lambda, uno de otras variantes y también hay una muestra se encuentra en estudio.