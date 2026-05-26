Zona Fría: Sastre advirtió sobre un “golpe” al bolsillo de la gente

El intendente aclaró que los cambios propuestas exceden las posibilidades de las autoridades municipales. Dijo que se está haciendo un “esfuerzo” para sostener a los municipios.

La media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación dio al régimen de Zona Fría fue analizado por el intendente madrynense Gustavo Sastre. El mandatario reiteró que se trata de una medida que tendría un impacto negativo en toda la economía de la región y que se sumaría a una coyuntura muy compleja.

El jefe comunal dijo “vemos en muchos casos cómo el vecino común critica tanto cuando se habla de un impuesto municipal, cuando se habla de una tarifa de energía pero pareciera que cuando suceden cosas que vienen desde otro ámbito, todos hacemos vista gorda y nos callamos la boca”.

En una clara alusión a los cambios introducidos por la Cámara de Diputados de la Nación, Sastre advirtió que “esto va a ser un impacto fuertísimo, no solamente para lo que sea un presupuesto, sino para el bolsillo del vecino” acotando que “esto lo vamos a ver en poco tiempo, en pocas semanas más”.

El tema estará bajo análisis de la Cámara Alta del Congreso de la Nación y donde el oficialismo confía en poder sancionar los cambios propuestos al actual régimen.

Ante esto el Intendente aclaró que “son las cuestiones que, a veces, la gente tiene que empezar entender” porque “los municipios, y esto lo hablo con intendentes de muchos otros lugares de la República Argentina, estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostener justamente las ciudades”.

Sastre explicó que la ciudadanía debe “entender que, a veces, escapan las posibilidades resolutivas que puede tener un intendente porque si no tenemos acompañamiento y se sigue castigando y se sigue haciendo quita a este tipo de subsidios como tenía la zona patagónica con el gas, nos va a haber afectado a todos, sin ningún tipo de dudas”.