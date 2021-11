Chubut | Ana Clara Romero: “La respuesta que necesita la gente se llama trabajo”

La candidata a diputada nacional Ana Clara Romero se refirió a las propuestas para la generación de trabajo que impulsarán desde el bloque Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional.

“Tenemos pocas empresas, cierran muchas y no se crean nuevas porque las políticas públicas no solo no facilitan la creación de empresas y el emprendedurismo, sino que los desalientan. Sin empresas no hay trabajo genuino posible”, sostuvo la candidata a diputada nacional y añadió: “Necesitamos más y mejores trabajos para todos los chubutenses, para miles de familias que la están pasando mal, y en eso estamos trabajando fuertemente”.

La Argentina tiene una de las tasas de empresarialidad más bajas del mundo, esto quiere decir que mientras que en Australia hay 84 empresas cada 1000 habitantes, en Chile hay 55, en Brasil 44, pero en nuestro país apenas 17. El paquete de propuestas enfocadas a la reactivación económica que llevarán al Congreso de la Nación junto a Ignacio “Nacho” Torres tiene como principal objetivo compensar las asimetrías de la Patagonia estableciendo un Régimen de Compensación Impositiva para incentivar a los empleadores del sector privado a radicar nuevas empresas y generar puestos de trabajo. Además, establece la utilización del lmpuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como pago a cuenta del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono.

Al respecto Torres indicó: «En cada oportunidad que conversamos con empresarios, emprendedores, pymes, y pequeños productores la necesidad es la misma, previsibilidad y, en nuestra región, herramientas para cubrir las desventajas por ejemplo en logística que se generan por zona desfavorable», y añadió: «La forma de acompañar y corregir estas asimetrías es proyectar en conjunto esas herramientas que permitan el la continuidad y el desarrollo de nuevas empresas».

Romero sostuvo que su compromiso es no permitir ninguna suba de impuestos, ni la creación de nuevos tributos. Definió a la carga impositiva que afecta a las empresas como una de las más altas del mundo: “Este gobierno nacional creó 18 nuevos impuestos, crean impuestos a un promedio de uno por mes. Con estas medidas tenemos un sector privado asfixiado, cada vez más pequeño y concentrado, sin posibilidades de invertir y crear empleo. El 40% de la población del país es pobre, ese dato debe interpelarnos a tomar otro camino”.

Los candidatos también se refirieron a la propuesta para disminuir la inflación de Martín Tetaz, candidato de Juntos por el Cambio que consiste en reformar la Carta orgánica del Banco Central para independizar la institución, evitando que las políticas monetarias estén sujetas al gobierno de turno. “Tenemos que parar la maquinita y que la emisión no genere cada vez más inflación, La inflación hace es que los billetes que tiene la gente en el bolsillo valgan cada día menos, se come nuestros ingresos y la posibilidad de pensar en el futuro”, expresó la candidata a diputada nacional.

Finalmente, Torres manifestó: «Desde Juntos por el Cambio pensamos y elaboramos propuestas que acompañen el desarrollo, que no castiguen a los que emprenden y que generan trabajo para todos los argentinos», y agregó: «Fomentar el valor agregado de nuestros productos en todos los rubros es también crear más y mejor trabajo, y en ese sentido estamos profundizando con cada cámara de emprendedores y productores».