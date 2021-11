Chubut | Ávila pide por la minería en la provincia

“La minería va a ayudar a un montón de trabajadores, debemos empezar a pensar en el bien de la Provincia” manifestó el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut.

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, se refirió a la necesidad de tratar el proyecto de zonificación minera en la Provincia del Chubut. “Hoy en día desde Comodoro Rivadavia salen las regalías para Esquel, Rio Mayo, Senguer –todos lugares que son antimineros- pero la plata no la reniegan, al contrario, se la llevan. Evidentemente hay algo que no está funcionando bien. No podemos permitir que el no, signifique no. Acá lo que se necesita es el debate político”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “aún no se pudo discutir un tema tan importante para la Provincia del Chubut como lo es la minería”.

“Yo sé que la minería va a ayudar a un montón de trabajadores, entonces se debe empezar a pensar en el bien de la Provincia no en el bien personal nomas”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “cuando uno mira estas cosas se da cuenta que falta el interés político para que los funcionarios tomen la precaución de empezar a poner las cosas sobre la mesa”.

“Nosotros siempre trabajamos para que se trate el proyecto de zonificación minera. De hecho, tenemos diputados que trabajan solo para esto”, indicó.

En este marco, destacó que “vamos a acompañar todo lo que signifique ayuda para la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

“Todos los intendentes poderosos de la región como el de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia están en contra de tratar el proyecto de zonificación minera”, expresó.

A su vez, el líder del Gremio más poderoso de la región aseveró: “Debemos sentarnos y ser sinceros. Hoy la decadencia empezó a golpearnos a todos y nosotros la estamos sintiendo ya”.

“¿A qué senador y diputado vimos discutir lo que está pasando en la región? Hoy pareciera que la solución es estar en contra de todo. La clase política se tiene que dar cuenta que se necesita el debate pero el debate no se puede dar desde el no”, afirmó.

