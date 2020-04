Chubut | Bronca en Trelew y una comuna que no figura en el reparto de la ayuda de Nación

Ayer se conoció el decreto firmado por el Gobierno Provincial por los ATN por $ 346 millones que llegaron del Gobierno Nacional, de los cuales se destinará $ 50 millones a municipios. La oposición habló de “discrecionalidad”, con localidades chicas que reciben más que las grandes ciudades.

Ayer se conoció el decreto firmado por el Gobierno Provincial donde determina cómo será el reparto del primer Adelanto del Tesoro Nacional del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. Se trata de $ 346 millones, de los cuales el Ejecutivo Provincial definió repartir entre los municipios $ 50 millones. Aunque en el listado omitió a la comuna de Gobernador Costa.

Lo que le tocó a cada localidad fue motivo de fuertes críticas desde diferentes sectores de la oposición por el criterio discrecional y fundamentalmente por el sector del madernismo, por no seguirse ningún criterio de equidad entre las localidades. Así por ejemplo, Trelew recibirá $ 2.350.000, mientras que otra de las ciudades grandes como Puerto Madryn tendrá $ 4.250.000, o Comodoro Rivadavia con $ 4 millones.

Esto no sólo pasa en la comparativa con las grandes ciudades, sino incluso con localidades del interior. Por ejemplo, Lago Puelo está a la altura de las ciudades que más percibirán, también con 4 millones y una población ostensiblemente inferior a la de Trelew. Sarmiento, con $ 3.000.000, también está por arriba.

Algunos también hicieron foco en los $ 700.000 para Rawson, la capital provincial que viene de una crisis institucional y económica de grandes dimensionea. O Río Senguer, con $ 2.000.000, a la altura de Esquel y obteniendo casi lo mismo que Trelew.

Desde gran parte del arco opositor cuestionaron que no se haya seguido un patrón de acuerdo a la coparticipación que le corresponde a cada municipio, que suele ser el criterio, más allá que la distribución de los ATN es discrecional.

Cerca del gobernador Mariano Arcioni apuntaron sus miradas contra el diputado nacional Santiago Igón. “Este es un listado que se definió entre Igón y los funcionarios nacionales, de acuerdo a las necesidades que plantearon cada uno de los intendentes”. Desde Economía, más allá que hubo silencio, sostienen esta teoría.

Tanto Juntos por el Cambios como el PJ y desde el madernismo señalaron que en realidad la potestad de cómo se reparte la tiene el Gobierno Provincial. Y para ello mencionan una parte del decreto donde se señala: “Que dicho Aporte del Tesoro Nacional, al no tener una afectación específica se procedió a registrarlo en Rentas Generales”.

“Que a su vez es potestad de este Poder Ejecutivo la definición de los destinos a otorgar a los montos que ingresen en concepto de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias”. El decreto lleva las firmas del gobernador Arcioni, el ministro de Economía Oscar Antonena y el ministro de Gobierno José Grazzini.

Una de las primeras reacciones fue la de la diputada madernista Leila Lloyd Jones, quien expresó: “Repudimos la forma en la que se está distribuyendo el ATN que llegó desde Nación. Yo creo que Trelew con la desocupación y la crisis que se está viviendo tendría que recibir mucho más! Quiénes son los que reparten’”, posteó en una de sus redes sociales.

Y se sumó otro de los diputados del riñón del intendente de Trelew: “Así como repudiamos como se repartió el ATN en nuestra ciudad y otras localidades! que pasó con Gobernador Costa que no recibió? También es parte de nuestra provincia!”, se quejó José Giménez.

Por el lado de Juntos por el Cambio, el jefe de bancada Manuel Pagliaroni indicó que “Nación solo mando la plata y la responsabilidad en la distribución es del Gobierno. De hecho, Rawson tiene 700 mil pesos y Lago Puelo $ 4 millones. Es totalmente discrecional y se olvidaron de una municipalidad”.

“Los ATN es algo directo, no viene como la coparticipación. Podría haber sido toda para la provincia, por eso impulsábamos un proyecto de ley por el cual el 50% se distribuye entre los municipios de toda la plata que venga por ATN. De los 300 y los otros 600 que vendrán después, porque si no quedas expuesto a este tipo de reparto”.

Carlos Eliceche, del Frente Patriótico, remarcó que “nosotros lo que queremos es que asistan a los intendentes que están mal, no tienen recaudación y si viene ayuda de Nación que Provincia lo vuelque a los intendentes que tiene los mismos problemas que la provincia”. Y opinó que “el reparto lo tienen que repartir en base a los mismos esquemas que tienen de las regalías y de coparticipación”. Anunció que todo el bloque se reunirá hoy para establecer una postura al respecto.

“Nosotros queremos que se repartan de la misma manera que otros recursos coparticipables. Pero hoy las cosas se hacen así, de forma discrecional, según su criterio y voluntad”.

Otro de los que mostró su enojo fue el presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar. “Anexo del Decreto que establece distribución del ATN girado a Chubut. Al genio/a que fijó la distribución le recomiendo: 1. Que se tome 5 minutos 2. Visite el portal del INDEC 3. Mire población y/o tasas de desempleo 4 trimestre 2019 4. Le pida disculpas a la comunidad de Trelew”. Así se manifestó en su cuenta de Twitter.

Luego los concejales del bloque de Chubut al Frente del Concejo de Trelew emitieron un comunicado: expresaron “su satisfacción porque Trelew se vio alcanzada en el reparto de un “Aporte del Tesoro Nacional” (A.T.N) a manera de ayuda para paliar el impacto de la pandemia del Coronavirus en nuestra ciudad, hecho que se suma a las consecuencias de formar parte de la región con la mayor desocupación del País desde hace más de dos años”.

Aunque aclararon que “de todas formas, el beneplácito de los ediles por la feliz decisión del gobierno nacional, duró bien poco al advertir que la distribución de dicho aporte no seguía ningún criterio lógico para su otorgamiento”.

“Inútil fue la pretensión de dilucidar los parámetros de reparto, aún aplicando el natural método de hacerlo utilizando el porcentaje poblacional. Ningún resultado se aproximó a los montos que se otorgaron a cada ciudad de Chubut y que se apreciaban en la planilla de las autoridades provinciales”.

Desde del bloque oficialista sostuvieron que “se debería tener mayor consideración con Trelew en general y con la gestión del Intendente Maderna en particular. Nos sorprende que aparentemente no se valore el peso poblacional de Trelew, ni se tenga en cuenta el esfuerzo diario que se realiza para mantener la paz social en la ciudad. Que eso no se haya tenido en cuenta al momento de distribuir los fondos del ATN es, por lo menos, inaudito.”

“Es deseable, a criterio de los referidos legisladores municipales, que, más allá que siempre es bienvenida una ayuda nacional, los criterios por los cuales se distribuye sean lo suficientemente claros para ser considerados justos, más aún en las duras circunstancias que actualmente afectan a nuestros vecinos”.