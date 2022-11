Chubut | Castro aseguró que “Trelew muestra un franco descenso de hechos delictivos”

El ministro de Seguridad de la Provincia, se refirió a los hechos de los últimos 3 meses del año.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Héctor Miguel Castro, brindó una conferencia de prensa este martes a diferentes medios junto al jefe de la Policía del Chubut, comisario general César Brandt y en la que también se refirió al aumento acordado con el personal policial, el complejo abordaje con los padres de los chicos del Jardín 406 supuestamente abusados por un docente, la búsqueda de José Crettón y la asistencia a las comunas rurales.

“Estamos muy bien, aunque se puede estar mejor, tenemos un descenso muy fuerte de hechos delictivos en la zona de chacras, Trelew también viene con un franco descenso en los últimos tres meses, todavía nos queda mucho porque son muchos los hechos que ocurren, pero todo indica que vamos por el camino correcto”, aseguró Castro.

“Creo que ahora con la remodelación total del Centro de Monitoreo, que vamos a inaugurar en los próximos 15 a 20 días, la redistribución de cámaras y el aporte de los nuevos vehículos vamos a tener las herramientas suficientes para mejorar los niveles de seguridad en la ciudad”, sostuvo el ministro.

“Allá por abril el intendente (Maderna) dijo que iba a donar tres vehículos, pero no tenemos información de que se hayan comprado, nosotros no los tenemos”, expuso ante una consulta puntual.

El primer tema de la entrevista había sido el incremento salarial acordado con la Policía: “el Consejo de Bienestar Policial, el ministro Ayala, el jefe de Policía y el subsecretario de Seguridd (Rubén Becerra) firmaron el acuerdo después de una larga jornada de trabajo, no fue más que eso aunque se intente dramatizar”, señaló.

“Se firmó el 4 por ciento de aumento para noviembre, el 4 de aumento de diciembre y un ítem idéntico al del personal de Salud que establece un suplemento con los descuentos de ley para que les toque también a los retirados que implica un porcentaje del sueldo”, precisó Castro.

“El retraso de los pasivos es un tema de aplicación del Instituto, pero el Gobierno prevé que los aumentos siempre tengan efecto hacia los jubilados y el personal retirado”, aseguró.

“El ítem representa un porcentaje en el sueldo de cada efectivo que se actualizará también con los futuros acuerdos”, recalcó.

“Tranquilidad siempre la hubo, la policía no estaba en un estado deliberativo, hubo empleados en actividad y retirados que se manifestaron dentro de los canones normales, el tema es que había que mantener la calma, el orden, lo que están trabajando, trabajan y el que está de franco puede peticionar, está muy bien. Estamos en un proceso fuerte de apertura”, relativizó sobre algunas manifestaciones que había realizado el personal policial.

A LA ESPERA DE ELEMENTOS PROBATORIOS

Consultado sobre el abordaje de la tensión que se vive en Comodoro Rivadavia con los padres que denunciaron múltiples abusos de un docente a chicos del Jardín 406, Castro analizó que “es muy complejo, porque uno entiende el dolor de los papás, pero también hay que garantizar todos los derechos. Lo que hemos hablado con la procuración y el jefe de Policía lo puede contar porque estuvo al mando de los operativos de prevención en Comodoro durante estos días y la fiscalía está en busca de elementos probatorios que hagan que si existe responsabilidad del docente, se disponga la apertura de investigación y la prisión preventiva”.

“Hasta que eso no ocurra hay que salvaguardar los derechos de todo el mundo. El docente se sometió a derecho, se ha presentado a la Justicia con su abogado particular y mientras se notifique su domicilio, él no tiene ninguna restricción. Tampoco hemos dispuesto ninguna custodia especial, está esperando que la Justicia decida convocarlo”, recalcó Castro.

“La Fiscalía está avanzando, ha enviado equipos técnicos de otras jurisdicciones a Comodoro para trabajar con los menores. Es un hecho que queremos esclarecer”, indicó por su parte el jefe de Policía, comisario general César Brandt.

“Es una situación muy delicada, hemos quedado en el medio entre los padres y la familia de la persona sindicada, tuvimos que intervenir porque es nuestra función y a veces la gente cree que estamos de un lado o del otro. Ya tuvimos una situación muy desgraciada hace algunos años en Fracción 14 donde se tomó justicia por mano propia y la persona no estuvo involucrada en el hecho y siquiera tuvo responsabilidad. Hay que evitar esas cosas y hacer cumplir la ley”, exhortó.

“La fiscalía está buscando datos certeros, hechos concretos, para tomar determinaciones judiciales”, fundamentó Brandt.

“Las denuncias son válidas, pero estamos hablando de nenes muy chicos que no tienen la capacidad de expresarse con la claridad que se requiere y entonces es un proceso que debe realizarse con una cámara Gesel y un equipo interdisciplinario”, retomó el ministro Castro.

“Tanto el Ministerio de Educación como los de Salud y nuestro ministerio han desplegado todo su personal técnico, nosotros contamos dentro de la Subsecretaría de Participación Ciudadana con un grupo interesante en Comodoro, pero además el jefe de la Policía Comunitaria dispuso del personal de toda la Provincia para trabajar con los papás y vecinos, y explicarles cuales son las cuestiones que hay que llevar adelante en el marco de la ley”, argumentó.

Respecto de los lógicos desbordes emocionales y la presencia en la ruta de los padres, apuntó que “las instrucciones son no producir ninguna represión, pero siempre tenemos balancear entre los derechos de todos, y en esto la Policía Comunitaria tiene un rol muy fuerte porque es una fuerza de proximidad, pero con mucho profesionalismo, que hace que logremos destrabar un montón de situaciones y mantener el equilibrio necesario”.

“Tuvimos la participación del MTE y de la hinchada del Club Huracán de Comodoro porque uno de los menores es familiar de un integrante de ese grupo, pero ayer (lunes) se fue disipando la situación”, expuso.

LA BÚSQUEDA NO CESA

“La constante es la continuidad es la búsqueda en el marco del proceso de investigación judicial que lleva adelante la doctora Monge. A medida que van apareciendo indicios de las pericias telefónicas y demás se van haciendo las correspondientes comprobaciones”, indicó Castro al ser consultado sobre el caso de José Crettón, el joven de 18 años desaparecido en El Maitén a fines de agosto.

“Todavía no hemos dado con José Crettón, pero la fiscal da por probada una hipótesis de homicidio con la participación en principio de dos personas. Ambas están detenidas, ya en lugares comunes al resto, no en prisión domiciliaria, y nosotros tenemos la esperanza que en los próximos días o en el proceso de juicio podamos lograr el paradero de José”, subrayó.

FATAL ACCIDENTE DE TURISTAS FRANCESES

“Ayer (lunes) cuando regresábamos de la Cordillera vimos el accidente, los estaban socorriendo, uno falleció y el otro está grave, y nos pusimos enseguida con la Embajada de Francia que abordaron rápidamente el tema”, contó Castro sobre el fallecimiento de un joven estudiante francés en el puente La Mimosa sobre la Ruta 40, cerca de Esquel.

ASISTENCIA A LAS COMUNAS

En relación a la reunión con intendentes y jefes comunales, Castro explicó que “hemos trabajado con el nuevo ministro de Familia y el subsecretario de Asuntos Municipales, nosotros tenemos una resolución muy fuerte con las comunas y vamos resolviendo las cosas que se van planteando, a veces son cuestiones que parecen pequeñas, pero que para las comunidades son significativas”.

“Con todas estamos firmando convenios de aportes económicos para el mejoramiento de las instalaciones de la policía en cada lugar, para la reparación de móviles y otras reclaman móviles que no tienen. Es un trabajo interdisciplinario entre varios ministros con los jefes comunales para solucionarles diferentes cuestiones que es lo que nos pide el Gobernador todos los días”, enfatizó.

MUERTE DUDOSA

El comisario Brandt debió responder sobre la aparición de una persona sin vida, estga madrugada en el barrio Inta de Trelew: “tomamos conocimiento en la madrugada de una persona desvanecida, cuando llegó el personal policial había un grupo ingiriendo bebidas alcohólicas, constató que la persona mayor había dejado de existir, pero estamos evaluando la situación porque el hombre tenía serios problemas de salud. Por eso el hecho está caratulado como muerte dudosa porque no descartamos que el golpe en el cráneo haya sido producto de una fuerte caída”.