Termos truchos: advierten que pueden ser tóxicos y representar un riesgo para la salud

Es importante verificar que sea de acero inoxidable grado 304, libre de BPA, con certificación sanitaria y grabados oficiales.



En los últimos meses creció la preocupación por la venta de termos falsificados que imitan a marcas reconocidas, principalmente los populares modelos tipo Stanley. Diversos operativos realizados en el país permitieron secuestrar miles de unidades apócrifas que, según investigadores y especialistas, podrían representar un serio riesgo para la salud.

El principal problema radica en los materiales utilizados para su fabricación. Muchos de estos productos no estarían elaborados con acero inoxidable grado alimenticio 304, exigido para recipientes destinados al contacto con bebidas y alimentos. Además, algunos plásticos empleados podrían no ser libres de BPA, una sustancia química asociada a potenciales efectos nocivos para el organismo.

Especialistas en toxicología alertaron que la exposición prolongada a materiales no aptos podría derivar en trastornos digestivos y otros efectos adversos, especialmente en niños, uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de contaminantes.

¿Cómo identificar un termo sospechoso? Los expertos recomiendan prestar atención a detalles como el peso del producto, terminaciones deficientes, grabados irregulares, ausencia de certificaciones, falta de manuales completos y colores poco habituales respecto de los modelos originales. También aconsejan desconfiar de precios considerablemente más bajos que los del mercado formal.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan adquirir estos productos únicamente en comercios oficiales o distribuidores autorizados, verificando siempre la procedencia y certificación correspondiente para evitar poner en riesgo la salud.