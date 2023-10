Chubut | Castro sobre la inseguridad en Trelew: “Es una ciudad que no funciona nada”

El ministro de Seguridad del Chubut, aseguró que la ciudad “está a la deriva en su conducción”.

El ministro de Seguridad del Chubut, Miguel Castro, se refirió a la situación de violencia en Trelew y señaló que “es una ciudad que no funciona nada, está a la deriva en su conducción desde hace mucho tiempo. No funcionan los servicios, no andan los colectivos, no juntan la basura, tránsito no tiene ni toner para imprimir las multas. Se torna difícil el poder hacer un avance respecto a la contención de la situación porque la cuestión de seguridad es una cuestión integral”.

Con respeto a la joven baleada en la nuca, Castro aseguró que “estamos en pleno proceso investigativo. Las cosas no se resuelven viendo quien es más guapo, eso se instituyó en Trelew desde hace bastante tiempo, muchos de los guapos van al hall de la Municipalidad a pegarle a los funcionarios y eso se traslada hacia otros ámbitos de la ciudad. Es difícil que algo funcione en una ciudad en estas condiciones. La violencia institucional arranca ahí”.

“No creo que la actitud de Adrián Maderna sea el generador activo de esta situación, pero tampoco como conductor de la ciudad le puso algún limite ni tomó las medidas para evitar que eso ocurra primero desde adentro de la Municipalidad”, resaltó.

En diálogo con Radio Chubut, Castro habló sobre el recambio institucional y el encuentro con el futuro ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, y aseguró que “fue la primer reunión de transición del Gobierno, hace más de un mes, vino hasta acá y estuvimos en el Ministerio una buena charla con transición de la información que requiere cualquier funcionario que va a asumir, le hemos preparado un informe detallado de cada área”.