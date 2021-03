Chubut | Mazzei explicó que se fue de Defensa Civil por diferencias con el ejecutivo provincial

En las últimas horas se confirmó la decisión de José Luis Mazzei de alejarse de la Dirección General de Defensa Civil de Chubut por diferencias con el Ejecutivo en cuanto a la situación laboral del personal de esa cartera y la reestructuración que solicita de la misma.

Asegura que los empleados figuran como maestranza o auxiliares y es personal que está disponible las 24 horas del día. Incluso remarcó que durante el 2020 hasta realizaron el traslado de los fallecidos por Covid.

Mazzei explicó que siempre estuvieron trabajando en un modelo de estructura diferente de la cartera “que nos pudiera permitir estar a la altura de los requerimientos que tiene la provincia. Entiendo que por la situación económica que está pasando la provincia y por la pandemia que todo se demora un poco más, no pudimos tener esa estructura”.

Es que, argumenta “para el sentido que tengo de Defensa Civil se me hace muy complicado poder funcionar en estas condiciones, el tema del personal es relevante para mí. Es necesario que tengan otro tipo de relevamiento, la mayoría del personal está como maestranza y en algunos casos como auxiliar administrativo”.

“Entendí que parte de mi función como director es gestionar todas las emergencias y el riesgo que tiene la provincia, pero también el recurso humano, y en eso entendí que tengo una deuda pendiente, que fracasé y entiendo que es el momento de dar un paso al costado”.

Repasó el papel de los trabajadores de Defensa Civil en la Comarca durante los incendios pero también “cuando arranco la pandemia nosotros teníamos guardias de 24 horas, inclusive nos hicimos cargo del traslado de los cuerpos, de los fallecidos y eso requería estar las 24 horas del día atentos a un teléfono. Y también cuando fue la emergencia como la de Cordillera salir y estar 15 días afuera”.

“No digo que el Gobierno no dio soluciones, sino que entiendo que es el momento de plantear el debate sobre una reestructuración total del modelo de Defensa Civil, inclusive hasta el nombre, debería ser Protección Civil, a nivel nacional ya es así. Hay que ser preventores de las emergencias y para eso se necesita una estructura pero, lamentablemente, durante todo este tiempo no la pudimos conseguir”.

Aclaró Mazzei que tiene una muy buena relación con el ministro Grazzini, “pero no se llega al objetivo. Dentro de Defensa Civil hay un recurso humano espectacular, que ha estado predispuesto siempre. Le dije al Ministro Grazzini que no contara más conmigo, que mi renuncia es indeclinable pero no voy a dejar sin la gestión de la emergencia a la provincia. Entiendo que va a tener rápida resolución la designación de otro director y allí será el momento de la partida”.

“Con el personal lo veníamos charlando. En la Comarca el sábado tuvimos una charla y les plantee que pasaría esto. Estamos todos muy angustiados porque formamos un equipo de trabajo muy bueno que nos permitió desempeñarnos como lo veníamos haciendo hasta el momento”.

“En la gestión del recurso humano fracasé y tengo que dar un paso al costado”.

Mazzei reconoció que cuando asumió en el cargo, “era compleja la situación de Defensa Civil en materia de equipamiento, incluso esto, el habernos cambiado a este predio nos permitió armar un taller propio e ir reciclando los vehículos que estaban deteriorados y ponerlos en marcha. Tenemos uniformes, las camionetas están todas equipadas con las herramientas necesarias para las emergencias”.

Fuente: Jornada