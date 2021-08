Chubut | Descartaron la circulación de la variante Delta

Las muestras de un caso sospechoso se habían enviado la semana pasada al laboratorio Malbrán y finalmente descartaron que se trate de la variante Delta.

Hace días se esperaban los resultados de la muestra de un caso sospecho de la variante Delta detectado en Comodoro Rivadavia y que era estudiada en el Instituto Malbrán.

Las muestras correspondían a un hombre que recientemente había viajado a Estados Unidos y México, posteriormente arribó a la ciudad del petróleo y dio positivo de Coronavirus.

Al respecto, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich confirmó a Radio 3 que «El miércoles recibieron el informe del Instituto Malbrán de muestras enviadas y en nuestra provincia aún no hay detección de la variante Delta».

Al tanto el funcionario provincial expresó que: «Esto no implica que no llegue, es muy probable que se puedan empezar a detectar la variante como en otras provincias, pero no sabemos en cuánto tiempo llegará».