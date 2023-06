Chubut | Di Pierro sobre el PJ provincial: “El último gran conductor que tuvo Chubut fue Mario Das Neves”

El ex intendente de Comodoro, cree que hace 5, 6 años el peronismo no tiene una conducción clara en Chubut.



Néstor Di Pierro, ex intendente de Comodoro Rivadavia y un referentes del Partido Justicialista en la Provincia, consideró que «El peronismo hace dos o tres elecciones que no puede ganar en la provincia. No hubo un cambio y no se hicieron las PASO ni la ley de Lemas» y apuntó directamente a la conducción partidaria «Creo que hace 5, 6 años el peronismo no tiene una conducción clara, creo que el último gran conductor que tuvo Chubut fue Mario Das Neves»

También fue crítico de quienes formaban parte del PJ y decidieron candidatearse por fuera del partido.“Cuando uno está inmerso en un proyecto político, los cargos es lo que menos tiene que interesar. Los que ya hemos vivido estos momentos, lo sabemos. Los jóvenes, porque siempre hay recambio generacional, no lo entienden. Ahí es donde prima la experiencia y los consejos de los más grandes para hacerles entender que a veces la política es así, no es tan lineal. Siempre hay enojo, es habitual, pero ya está.

Al ser consultado sobre Jorge Avila y Guillermo Almirón, dos peronistas que decidieron ir en la lista de Juntos por el Cambio, Di Pierro indicó: “Conozco a Guille Almirón desde que nació prácticamente. Viene de una familia netamente peronista, perseguida en la dictadura. No entiendo la posición de él. La doctrina peronista es una manera de adoptar la vida pero cada uno toma su decisión. Y de Jorge Avila no voy a hablar porque es un amigo de la vida. Es uno de los grandes luchadores de la reivindicación de Comodoro. Tengo un gran respeto por él”.

En tanto, fue muy crítico de Adrián Maderna: “Veo que él hace una lista siendo funcional a Nacho Torres. Es inentendible. Hay más un encono personal que una decisión de ser candidato. Juntos por el Cambio quiere quebrar al peronismo, llevando a peronistas en sus listas, haciéndolos jugar para desgastar”.

Asimismo sostuvo que no le pareció una buena decisión derogar las PASO en la provincia y no instalar la Ley de Lemas. “No creo que sea bueno no ir a internas. Siempre que fui candidato nunca fui a dedo, siempre fui a interna, creo que es el mejor mecanismo que hay. Desgraciadamente el peronismo provincial no ha tenido una buena conducción. Y estas cosas que pasan ahora son producto de haber equivocado el camino.