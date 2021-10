Chubut | En su visita a Esquel Puratich anunció qué esta semana podría ser el llamardo a licitación por la ampliación del Hospital local

Lo informó el Ministro de Salud, Fabián Puratich, quien anunció qué beneficios tendrá la ampliación y habló sobre la terapia intensiva infantil.

«Ya está todo preparado para esta semana, si se puede, llamar al proceso de licitación», expresó el Ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, sobre la ampliación del Hospital Zonal Esquel.

Puratich mencionó se hará una torre de laparoscopía y un uretrocistoscopio: «Nos va a permitir hacer en Esquel cirugías de próstata sin que sea con el abdomen abierto. Son dos cosas importantes, para seguir equipando el hospital y garantizar el acceso a la salud», indicó.

El Ministro comentó además: «Se va hacer una torre donde se va a mudar el sector de internación de pediatría y mudar maternidad e infancia concentrarlo todo en un solo lugar».

Por otra parte, se refirió a la terapia intensiva infantil: «El problema es el recurso humano, porque no hay terapistas. Tenemos en tres localidades nada más que es Trelew, Madryn y Comodoro Rivadavia y siempre con el número acotado. Independiente de que hay una residencia en Trelew de terapia intensiva, la cantidad de médicos no alcanzan a cubrir las expectativas. Lo más importante no es el espacio físico y el equipamiento, sino el recurso humano».