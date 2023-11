Chubut | Glinski: “Ávila quedó atrapado en su decisión política de jugar en Cambiemos”

El diputado nacional electo asegura que “No va a ser la misma Argentina si el presidente es Milei o si es Massa”.



José Glinski, diputado nacional electo de Chubut por Unión por la Patria, se refirió a lo que fue el resultado de las elecciones del 22 de octubre y lo que se viene para el balotaje del 19 de noviembre.

En primer lugar, el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se refirió a lo que dejó el acto eleccionario: “El resultado es muy positivo para nosotros, Sergio Massa hizo una elección correcta, fue muy prudente en sus primeras declaraciones y además con una línea de muchísima coherencia que tiene que ver con la convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Interpretó que había vocación de cambio y que no tenía que ver con los dirigentes, sino con una propuesta en relación a la comunidad. A nivel político tiene una línea y después tiene otra en la sociedad, cuando hay vocación de cerrar las grietas, las familias que se pelearon por diferencias políticas, tiene que terminar y que la única forma de consensuar políticas”.

“Enfrente hay otra política de cambio, más relativa con un acuerdo de casta y que tiene que ver con la historia del sistema de valores de la Argentina, como cuando se proclama el fin de la educación y la salud pública, la privatización de los mares, la ratificación de la dictadura y posturas negacionistas, lo que hay enfrente es un salto al vacío”, continuó.

Consultado sobre la declaración de Jorge “Loma” Ávila, quien manifestó que tuvo votos de gente de Massa y Milei y por eso no se va a definir por ninguno de los dos, expresó: “Ahí Ávila quedó atrapado en su decisión política de jugar en Cambiemos con la candidata a presidente más antisindical que tuvo la Argentina, queda atrapado con su mirada de ser la forma de llega a la Cámara. Hay una lógica más de casta porque no sé si era necesario ese pronunciamiento o no. El sector del trabajo en el petróleo está bastante contento con algunas medidas y mi sensación es que van a acompañar a Massa“.

Y agregó: “La de Ávila es una posición que lo aparenta en ese espacio político, sabiendo que los trabajadores petroleros son los principales beneficiados por las medidas de Massa y no creo que si toma una postura defina el voto de alguien. Me da la sensación de que jugar en la política electoral debilita su lugar gremial. Hay un momento de la política que es interesante porque discutimos a la casta y los acuerdos y la realidad que esta es una elección que se va a jugar con lo que piensa la gente”.

Con respecto a cómo cree que será el trabajo en la Cámara de Diputados con las diferencias que hay entre los representantes: “Viene una nueva Argentina, cambió la política. Hoy la Legislatura de Chubut tiene por primera vez un representante de la Izquierda, aparece un espacio nuevo con La Libertad Avanza y si uno se pone a mirar lo que pasó a nivel nacional, las relaciones van a ser distintas dependiendo de quien sea el presidente. No va a ser la misma Argentina si el presidente es Milei o si es Massa, lo mismo en el Congreso. Si gana Massa, va a depender de la impronta que le dé Ignacio Torres y la relación que tenga con Massa. Tengo esperanza y expectativa de tener una agenda en común y que haya instancia donde nos podamos poner de acuerdo. Me sorprende la parcialidad de Romero diciendo que va a votar a Milei antes que alinearse a nosotros por una agenda para Chubut”.

En relación a si se mantendrá la elección de tres tercios, con un gran porcentaje de votos en blanco, comentó: “No veo eso como un posible escenario. Lo que veo es que hay dos opciones y que los votos en blanco en el balotaje no son contemplados. Puede ser una manifestación porque el voto en blanco es una expresión, pero que tendrá que ser analizado el día después. Nosotros estamos pidiendo que la gente vaya a votar, que compare a los candidatos y que el enojo no sea el principal motivo para ir a votar porque el que se enoja pierde y sería malo para la Argentina. Hay mucha más conciencia de lo que significaría que Milei gobierne la Argentina, que no lo veo gobernando, sino que Macri es el que toma las decisiones por él”.

“Massa le saca varios cuerpos a Milei, se preparó toda la vida para ser presidente. El debate será un buen escenario para comparar quién se desempeña mejor. Empieza una nueva Argentina que tiene nuevos liderazgos, entre ellos el de Massa que quiere liderar y conducir a la República Argentina. Eso va a venir con renovación en casi todos los espacios“, concluyó.