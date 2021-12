Chubut | Ingram trató de “maricones” a los manifestantes del “no a la mina”

El diputado oficialista utilizó el término al recordar una manifestación realizada tiempo atrás por vecinos antimineros en su domicilio de Playa Unión.

El Diputado provincial Roddy Ingram, utilizó calificativos pocos apropiados para repudiar los escraches a algunos legisladores y en particular al suyo de Playa Unión que ocurrió hace ya varios meses. “Son tan maricones que se tapan las caras para que no los conozcan”, arremetió.

“Cuando hicieron el escrache en mi casa muchos lo tomaron de manera jocosa. Fueron no más de 12 personas que se escudaron en mujeres u niños, y ellos tirando piedras. Me rompieron todo. Y hoy están afuera, y hay una hermana de una funcionaria que trabaja en el Ministerio de la Familia y sale del trabajo para venir a putearnos a nosotros”, embistió Ingram.

“Es muy feo vivir con un policía en la casa todo el tiempo, pero tampoco les tengo miedo”, sostuvo.

“Encima son cagones, porque cuando los cruzás en la calle agachan la cabeza. Y tampoco le puedo faltar el respeto a una mujer que mi insulte”, increpó el diputado.

“Le voy a pedir por presidencia que le hagan una denuncia a ese tal Nahuel que subió a la montaña con una bandera y nos trata de coimeros, corruptos, que aprobemos la ley tributaria, que no se nos ocurriera zonificar”, advirtió.

“Las cámaras no pudieron identificar ningún rostro, son tan maricones que se tapan las caras para que no los conozca”, disparó Ingram sin percatarse siquiera que estaba ofendiendo a los homosexuales.

“Tengo familia, prácticamente mis nietos viviendo conmigo. El día que vuelvan a mi casa y me rompan el portón, será otra mi postura, yo no me voy a quedar adentro del quincho viendo como me rompen todo y nadie se hace cargo”, advirtió.