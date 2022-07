Chubut | La ATECh confirmó un paro de 48 horas para el 25 y 26 de julio con movilización

Así lo confirmó el secretario general de ATECh, Daniel Murphy.

El secretario general de ATECh, Daniel Murphy, se refirió a la convocatoria a una nueva medida de fuerza y señaló que “un grupo de asambleas definen esta decisión, nosotros como conducción lo que hacemos es expresar esa voluntad después de que el 14 de junio el Gobierno no avanzó en ninguna propuesta superadora. El paro será por 48 horas el 25 y 26 de julio con movilización”.

“Desde el 10 de mayo el Gobierno propuso un 15%, lo único que modificó es que se adelanta a julio la primera parte, dio respuesta al blanqueo de la zona patagónica pero eso es insignificante para el bolsillo del Estado y también para el bolsillo del docente, en relación al aumento de ubicación geográfica. Es una cifra muy baja después de 9 años de congelamiento de ese ítem que abarca a pocos docentes, no hay un avance real. Es la misma propuesta del 10 de mayo, mientras vemos como la inflación avanza”, aseguró el secretario.

Murphy habló sobre la llegada de José María Grazzini al Ministerio de Educación y aseguró que “no es buen dato que se haya demorado tanto su asunción. No me parece buen dato que es una persona que del sistema educativo no conoce. La suspensión de clases se ha dado por la falta de respuesta del Gobierno a los problemas edilicios”.

En diálogo con FM Chubut, Murphy aseguró que “aún no tenemos convocatoria para reunirnos con Grazzini. Vamos a presentarle todos los pedidos de mesas técnicas que hemos hecho a la ex ministra Perata sin respuestas, porque ha hecho un culto este Gobierno de no responder los pedidos formales”.