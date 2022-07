Rawson | Comenzó el juicio por los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno

Están implicados los dirigentes gremiales Santiago Goodman, Marcela Ancaleo y Mariana Castro por los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2019.



Este lunes en la Oficina Judicial de Rawson transcurre la primera jornada del debate oral y público, a cargo de la jueza María Tolomei. Declararán unos 60 testigos y la fiscal Florencia Gómez pretende que los imputados sean condenados a cinco años de prisión. Por un acuerdo previo, no hay acceso a la prensa.

“En realidad fue un acuerdo que en un momento de los testigos la audiencia no sea público, creo que la decisión que de no esté la prensa tiene que ver con eso. Por ahora van dos testimonios, esta semana serán los de la fiscalía y posteriormente vendrán los de los compañeros y compañeras, a quienes seguimos acompañando”, explicó la ex secretaria gremial de ATECH, Marcela Capón, en diálogo con Radio 3 durante un cuarto intermedio impuesto durante el debate.

“Por ahora debemos esperar, mucho no podemos declarar por asesoramiento de los abogados, vamos a transcurrir el juicio viendo lo que ocurre, pero claramente sabemos que son acusaciones infundadas”, remarcó la compañera de conducción en el mandato de Santiago Goodman al frente del gremio docente.

“El ánimo está bien, obviamente cansados porque fueron posponiendo todo y se viene haciendo muy largo por una situación injusta, siempre repudiamos la criminalización de la protesta y esto está direccionado hacia los compañeros, esperamos que termine, que se haga Justicia y la línea no se haga costumbre”, aseveró.

“El gremio estuvo, es más la Regional se hizo presente y más temprano dos compañeras de la Junta Ejecutiva, y nosotros estamos como CTA porque todos pertenecen a esa organización más allá de que Santiago era el secretario general de la ATECH”, aclaró respecto del apoyo institucional de la entidad sindical.