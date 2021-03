Chubut | La diputada Andén advirtió que el Gobierno “no actuó en consecuencia con lo que los chubutenses piden”

Lo remarcó la diputada Zulema Andén luego de suspendida la sesión. Advirtió que el Gobierno “no actuó en consecuencia con lo que los chubutenses piden”, mientras que calificó como “una torpeza” la forma en la que se llevó el proyecto a la Legislatura. Indicó que el dictamen no se lo enviaron y consideró que ante la coyuntura un plebiscito “sería ideal” pero “la ciudadanía ya se ha manifestado”.

La diputada provincial esquelense, Zulema Andén, repasó cómo se dieron las comunicaciones minutos antes de las 9 hasta que se decidió por suspender la sesión de este jueves en la Legislatura.

La diputada aclaró que “el despacho está suspendido” y consideró llamativo que sea el único en el orden del día. “Hoy se votaban las comisiones y presidencias, se sorteaban las Cámaras y el último punto era la aprobación del proyecto de ‘zonificación’”, repasó.

Remarcó que “el despacho está, hay que ver cuándo lo vuelven a llevar al recinto. En principio tenemos sesiones el 16 y 18 de marzo –pero- mi postura es la de siempre”.

La Diputada por otra parte, lamentó la forma en la que se actuó desde el Ejecutivo, considerando que “no se actuó en consecuencia con lo que los chubutenses piden y hubo gestos ofensivos al pueblo”.

“Hubo dos proyectos de Iniciativa Popular y se los deja al costado, se los cajonea y eso no es bueno. Se armó un debate que no existió y el dictamen de la comisión no fue remitido, no lo recibí”, reveló Andén.

La diputada consideró que un plebiscito “sería lo ideal” para resolver la cuestión, aunque señaló “ya se ha manifestado la ciudadanía -y- este es un antecedente más, es una torpeza más”.