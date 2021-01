Chubut | Linares “No sé si Alberto dijo lo que dice la gacetilla del gobierno”

El conductor del PJ provincial puso en duda el apoyo de Alberto Fernández al proyecto minero de Chubut “una cosa es la palabra del Presidente y otra muy diferente lo que el gobierno provincial quiere mostrar”.



Tras reiterar sus críticas al proyecto que impulsa el gobierno provincial sobre la zonificación minera, al que calificó como poco serio y sin garantías ambientales, Carlos Linares fue consultado por ADNSUR, si considera que el presidente Alberto Fernández está mal informado sobre la iniciativa, luego de que se reuniera con Mariano Arcioni y le manifestase su apoyo a la iniciativa.

“El Presidente es nuestro presidente, porque somos quienes lo acompañamos militando más de 12 años por este proyecto político, no es el presidente del gobernador -planteó el ex intendente comodorense-. Además él tiene que atender a todos los sectores y está muy bien que así lo haga y luego tomará su determinación. Pero no sé si Alberto dijo lo que dice la gacetilla del gobierno, porque una cosa es la palabra del Presidente y otra muy diferente lo que el gobierno provincial quiere mostrar”.

Linares enfatizó además que la posición del partido no es negar la discusión minera, sino que se apunta “a un debate serio, en un marco de condiciones diferentes. Para empezar, esta convocatoria -en referencia al encuentro del lunes último- fue una puesta en escena, porque la presidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Adriana Casanovas, no recibió el link para conectarse. Tampoco le llegó a ningún intendente. Sólo recibió la invitación el único diputado que está de acuerdo con este proyecto. Ya eso es raro. Nosotros no estamos en contra de debatir, pero no apoyamos este proyecto que quiere imponer el gobierno provincial, porque estamos hablando de que en diciembre último una diputada denunció intentos de soborno. No se pude discutir en estas condiciones la ley más importante que va a votar la provincia por los próximos 30 años”.

“Si Eliceche dice que no me entiende, entonces no me conoce”

Al preguntársele si se avanzará en sanciones para los diputados que participen o apoyen la iniciativa del gobierno en los términos en que fue presentada actualmente, respondió: “El PJ tiene todos sus órganos, como el Tribunal de Disciplina, en pleno funcionamiento, pero una cosa es una declaración y otra cosa es un voto. No tengan duda de que todos los resortes del partido van a funcionar y si es necesario sancionar a algún diputado que no se siente cómodo en las filas del justicialismo, se va a hacer”.

En relación a los dichos de Carlos Eliceche, quien tomó distancia de la conducción partidaria y dijo no entender su posición actual, respondió:

“A Eliceche lo conozco desde hace 25 años que militamos juntos. Si no me entiende a mí, entonces no me conoce ni conoce mi posición en la vida. Nosotros no acompaños este tipo de auto determinación de cada uno, porque el PJ, no sólo Carlos Linares (porque al gobierno le conviene personalizar la discusión conmigo) ha tomado una decisión consolidada por la mesa de conducción. La mesa ya dio el debate y dio su posición y en el próximo congreso, para marzo o abril, vamos a debatir otra vez la minería, porque no esquivamos el tema, pero queremos un debate serio”.

Ante la consulta de cuáles son los aspectos puntuales que cuestiona el PJ sobre el proyecto minero del gobierno, manifestó:

“Lo primero es el tema ambiental, que no está garantizado. Me resulta raro cuando llaman a una convocatoria y van empresarios a mirar un negocio que no está, algunos están comprando camiones y todavía no hay minería. El ciudadano de a pie se pregunta por el daño que nos puede causar la actividad, nosotros tenemos que ser serios y garantizar a la provincia y sus habitantes el menor daño posible, porque esto no se puede negar, pero tiene que ser el menor daño posible y controlado; pero esta provincia no puede controlar absolutamente nada. Primero tenemos que garantizar a la ciudadanía una actividad sustentable y luego, si quieren, podemos discutir la rentabilidad”.