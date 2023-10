Chubut | Menna defendió la figura de Patricia Bullrich y aseguró “Vamos a entrar en el ballotage”

El vicegobernador electo se mostró confiado para elecciones nacionales del próximo domingo.

El vicegobernador electo de Chubut, Gustavo Menna, estuvo en Esquel y mostró sus expectativas de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo.

En primer lugar, afirmó que tiene la seguridad de que la fórmula Bullrich – Petri entrará al ballotage: «es una fórmula que representa los intereses del país y que tiene una cercanía con la gestión provincial que encabeza Ignacio Torres, con mucho vínculo y una fuerza además que implica seriedad, trayectoria, que tiene 10 gobernadores y más de 500 intendentes; también que tendrá una buena representación en lo legislativo en Diputados y en el Senado».

En este marco, aseguró que «hay que comprometerse e ir a votar; estamos a 40 años de la recuperación democrática y hay que defender ese derecho que tiene cada uno de nosotros de expresar su opinión en el cuarto oscuro».

«Esta elección es trascendente; se definen los próximos cuatro años del país; se juega el destino y me parece que Bullrich expresa una garantía de cambio», subrayó.

Menna, también reiteró el acompañamiento a Fabiana Vázquez en su candidatura a diputada nacional.

«La hemos visto y hemos acompañado caminando toda la provincia. Tenés candidatos que no han abierto la boca, que no te dicen lo que piensan, que no dicen lo que van a hacer, que no han tenido presencia territorial. A Fabiana la hemos visto en todos lados, hemos tenido el honor de acompañarla», sostuvo.

Destacó que «es un mujer que le va a poner todo a su gestión» y que lo ha demostrado en los diferentes cargos que ocupó dentro de la función pública.

«Va a ser una muy buena representante legislativa para la provincia de Chubut», concluyó.