Chubut | Mientras que Arcioni pide reunión “urgente” con YPF, Cerdá dice que la decisión de la empresa no afecta a la provincia

El traslado del director de la regional sur de la petrolera de Comodoro a Las Heras, Santa Cruz, generó una polémica y también puntos de vista distintos en el Gobierno.

El gobernador Mariano Arcioni salió hoy a cruzar a la petrolera YPF por el presunto traslado de su sede administrativa de Comodoro Rivadavia a Las Heras, en Santa Cruz,y pidió una reunión «urgente» con representantes de la firma por esta situación.

El pedido de Arcioni no está en línea con el análisis que este lunes relativizó el tema y dijo que se trata de un decisión estratégica de la compañía petrolera de bandera, que no se muda sino que traslada su gerencia al norte santacruceño y que esa movida «no perjudica a Chubut».

El mandatario provincial en cambio, reivindicó que Comodoro Rivadavia es “la capital nacional del petróleo, fue donde se descubrió el petróleo hace más de 100 años” y una decisión de esta naturaleza de la petrolera estatal “debe estar muy justificada”.

“El sentir chubutense alberga a YPF como parte de Chubut”, expresó Arcioni y manifestó que además “somos el mayor productor de hidrocarburos del país, y Comodoro Rivadavia, capital del petróleo, es el corazón neurálgico e histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge”.

“Con temas como este debemos ser muy firmes porque se trata de la historia misma de la ciudad de Comodoro Rivadavia, impulsora de producción petrolera nacional y la industria local y regional”. En ese orden, Arcioni afirmó que “la identidad de un pueblo se construye respetando, cuidando y poniendo en valor su historia”.

La visión de Cerdá

En declaraciones a FM del Mar de Comodoro, el ministro de Hidrocarburos sostuvo que la decisión de YPF para crear una nueva estructura operativa en Las Heras responde a una «decisión estratégica de la empresa», que no se reflejará en una disminución de inversiones en Chubut ni tampoco en el cierre de sus oficinas en Comodoro Rivadavia.

«Es una decisión estratégica de la empresa y a nosotros no nos perjudica”,expresó el funcionario. Por otra parte, trascendió quela gerencia operativa,que abarca a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, mantendrásedes rotativasentre las jurisdicciones.“Es una decisión estratégica que ha tomado la empresa,que ya nos había comunicado a nosotros días atrás–detalló el funcionario-. Esun pedido que viene haciendo Santa Cruz desde hace mucho tiempo y nosotros no lo vemos con malos ojos,porqueno significa que vamos a perder un posicionamiento como cuenca.Ellos deciden llevar la regional sur a un lugar importante como el norte de Santa Cruz, pero no nos va a implicar a nosotros ningún tipo de cambio, sino que se va a mantener la actividad”.

El ministro negó que esta decisión signifique el cierre de la administración de YPF en Comodoro Rivadavia o la reducción de inversiones, y enfatizó: «Quiero aclarar que no hay cierre, que va a seguir funcionando el edificio histórico, ni tampoco implica una baja en las inversiones,porque YPF tiene establecidos contratos de concesión que están firmados y estipulados».