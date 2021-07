Chubut | Puratich habló de las vacunas vencidas en Lago Puelo

El ministro de Salud dijo que “se apartó al enfermero porque no se observó la fecha de vencimiento”.

Se conoció públicamente este miércoles que a principios de junio se colocaron en Lago Puelo 31 vacunas Covishield contra el coronavirus que se encontraban vencidas.

La confirmó el director del Hospital, Carlos Tristán García, quien sostuvo que se trata de 20 primeras dosis y 11 segundas dosis, estas últimas fueron aplicadas casi en su totalidad a personal de salud.

Tristán García señaló que las vacunas vencidas provenían de tres frascos que habían llegado a la zona con los primeros envíos en la época del incendio, que tenían fecha de vencimiento el 31 de mayo y fueron aplicados el 7 de junio. «Son pocos días, pero de todas maneras estaban vencidas», apuntó.

El facultativo sostuvo que se trata de un error inadmisible, porque «es algo fácil de detectar antes de colocar una droga y especialmente una vacuna». Señaló que se está revisando todo el sistema para ver dónde estuvo la falla, y adelantó que por esto ya renunció un enfermero.

Tristán García indicó que el 25 de junio se informó de la situación al nivel central de salud y se comenzó a llamar a cada uno de los afectados para explicarles lo sucedido.

A todo esto, consultado por el tema el ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, indicó a Radio 3 que “las vacunas habían vencido el 30 de mayo y se aplicaron el 7 de junio. Se hizo la consulta a Nación que dispuso volver a vacunar a esas personas Fue una falla humana y hay un responsable. La vacuna no puede generar los efectos necesarios pero no provoca nada malo. De apartó al enfermero porque no observó la fecha de vencimiento de las dosis”.

“Las vacunas son un bien muy preciado. Cometer errores con las vacunas tiene sus consecuencias”, agregó Puratich.