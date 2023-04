Chubut | Suspendieron al director de una Escuela por poner veneno para roedores

Se trata de Néstor Helfer, director de la Escuela N° 1 de Comodoro. Fue suspendido por 10 días.



Desde el Ministerio de Educación del Chubut se informó que Néstor Helfer, el director de la Escuela N° 1 de Comodoro Rivadavia, fue suspendido, sin remoción de su cargo, por 10 días tras haber puesto veneno para roedores en instalaciones.

Luego de conocer la noticia, el director aclaró su decisión de avanzar desde la Dirección con el operativo de desratización, sin esperar que actuara Supervisión, “era la manera que se buscó de poder resolver y era el modo más rápido teniendo en cuenta que no teníamos muchas días de clase, que era lo que buscábamos”.

Helfer manifestó “La educación es mi vida y estoy comprometido con brindar lo mejor a los alumnos. Este es mi primer incidente”, dijo, durante una concentración de padres y alumnos que pidieron sea reincorporado al cargo.

y agregó “La verdad que esta es una forma de ver lo que uno hace y lo que uno ha hecho, y bueno, les agradezco mucho a quienes me han apoyado. No estaba en mi intención pasar esa situación, pero bueno, se dio así”, expresó al borde de las lágrimas por la emoción.

especto al apoyo de los padres a su gestión, Helfer dijo que “los papás de la escuela ven, me ven todo el tiempo trabajando, ayudando, dando clases, a veces limpiando cuando no tenemos portero, cuando nos está faltando personal. Nuestra vida, nuestra familia está entregada a lo que es el trabajo y la responsabilidad y tratar de brindarles lo mejor a los chicos”. En cuanto a qué significa la educación para él, sostuvo: “es mi vida porque yo toda la vida estuve en una escuela y a esta altura del partido donde yo estoy terminando mi carrera, no voy a venir a hacer algo fuera de lugar o algo que no corresponde. Y si hemos actuado por error, y bueno, esta es una manera de aprender también, y se va a tener en cuenta”.

Finalmente, sobre si le había pasado esto antes, fue expeditivo: “no me había pasado porque en realidad para que pase esto tienen que haber otras instancias, sumarios, investigaciones, un montón de cuestiones que acá no hubo. Así que bueno, eso lo responderé a Supervisión”.