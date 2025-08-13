Comenzó un nuevo curso de carpintería en Cholila

El CFP 657 dicta formación en herramientas y máquinas manuales en el aserradero municipal.

El Centro de Formación Profesional (CFP) N° 657 inició el curso de Operador de Herramientas y Máquinas Manuales de Carpintería, que se dicta en su sede de Cholila, con clases los días martes y jueves, de 14 a 18 horas, en el Aserradero/Carpintería Municipal.

La capacitación comenzó el lunes 11 de agosto a las 14 horas y busca brindar conocimientos prácticos y técnicos para el manejo de herramientas y maquinarias en el trabajo con madera.

Las inscripciones pueden realizarse a través del nuevo número de celular para consultas vía WhatsApp: 294 455-5444.