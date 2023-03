Comodoro | Romero amenazó con pedir el desarchivo y ampliación de la causa “Apadrinados”

Tras los cruces con Linares por las usurpaciones de terrenos en Comodoro, la diputada nacional lo involucró en la investigación “Apadrinados” que lleva adelante la justicia federal por presunto lavado de activos.

Las falsas acusaciones e intentos de involucrarme en la comisión de un delito, me legitiman para requerir ante fiscalía el desarchivo y ampliación de la investigación de la causa “Apadrinados” y vinculadas, a partir de los hechos que se vienen viviendo en la ciudad y así lo haré pic.twitter.com/eGlCRlPk1q — Ana Clara Romero (@AnaClaraRomer) March 29, 2023

La diputada nacional Ana Clara Romero respondió a las declaraciones realizadas vía Twitter por el senador Carlos Linares, quien puso en tela de juicio su posible participación e involucramiento con las personas que formaron parte de la toma de terrenos en Próspero Palazzo.

Considerando las declaraciones en su contra, la diputada afirmó que solicitará avances en la causa “Apadrinados”, una investigación por lavado de dinero. “Las falsas acusaciones e intentos de involucrarme en la comisión de un delito, me legitiman para requerir ante fiscalía el desarchivo y ampliación de la investigación de la causa ‘Apadrinados’ y vinculadas, a partir de los hechos que se vienen viviendo en la ciudad y así lo haré”, manifestó.

“Quieren ensuciarme, porque saben que no soy parte, que no les tengo miedo y que no me pueden controlar. Se les está acabando la fiesta, por el bien de los comodorenses y de mi ciudad, me voy a encargar personalmente de que paguen la cuenta completa”