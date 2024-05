Copa Libertadores 2024: todos los clasificados a octavos de final

Si bien resta definir un grupo que tiene dos partidos postergados, ya hay 15 clasificados a la próxima instancia.

Se definió este jueves la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, a excepción de la zona C que tiene a Gremio con dos encuentros postergados por las inundaciones; y luego se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final.

Todas las series se definirán con el primero como local; y a partir de cuartos de final, la vuelta será en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.

Todos los clasificados a los octavos de final

Primeros de grupo:

Fluminense (Grupo A confirmado)

Sao Paulo (Grupo B confirmado)

The Strongest (Grupo C, por ahora)

Junior (Grupo D confirmado)

Bolívar (Grupo E confirmado)

Palmeiras (Grupo F confirmado)

Atlético Mineiro (Grupo G confirmado)

River (Grupo H confirmado)

Segundos de grupo:

Colo Colo (Grupo A confirmado)

Talleres (Grupo B confirmado)

Huachipato o Gremio (Grupo C por definirse)

Botafogo (Grupo D confirmado)

Flamengo (Grupo E confirmado)

San Lorenzo (Grupo F confirmado)

Peñarol (Grupo G confirmado)

Nacional (Grupo H confirmado)

Calendario de la Copa Libertadores 2024

Octavos de final: semana del 14 de agosto al 21 de agosto.

Cuartos de final: semana del 18 de setiembre al 25 de setiembre.

Semifinal: semana del 23 de octubre al 30 de octubre.

Final: sábado 30 de noviembre.