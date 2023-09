Cordillera | El Hoyo y Puerto Patriada fueron los lugares más perjudicados por el temporal en la región

Este fin de semana se produjeron fuertes tormentas en todo el territorio provincial.

El subsecretario de Protección Civil y Prevención del Riesgo de la provincia del Chubut, José Mazzei, habló sobre la situación de la comarca luego de las fuertes precipitaciones y aseguró que “el sábado el escurrimiento fue menos, los caudales de ríos y arroyos empezaron a responder bien, los problemas más graves fueron la remoción en masa que se produjeron en Puerto Patriada y en El Hoyo”.

“El fin de semana estuvo trabajando personal nuestro junto con Protección Civil de El Hoyo, en Cataratas Sur la remoción que hubo se produjo sobre uno de los caminos, se limpió con maquinaria, hubo 3 remociones y se habilitó una huella para restablecer el tránsito”, explicó.

En Puerto Patriada, Mazzei resaltó que “tenemos que ver la manera de asistir, las viviendas estaban muy en frente de un cañadón, al no haber muchos eventos de este tipo no se toma conciencia de lo que puede suceder, por suerte no había gente en ninguna de las cabañas”.

Sobre el pronóstico de lluvias extraordinarias, el funcionario aseguró que “los esquemas meteorológicos son bastante exactos y sabíamos que sobre finales de septiembre, octubre y noviembre se va a dar en nuestra región el pico del fenómeno ‘El Niño’”.

En diálogo con Radio 3, Mazzei aseguró que “el tránsito a Comodoro quedó habilitado desde las 8 para todo tipo de vehículos. Recomendamos la extrema precaución”.