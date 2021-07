Cordillera | El titular de Defensa Civil y dos secretarias de Massoni volcaron en Epuyén

El funcionario provincial, José Mazzei, se dirigía a la ciudad de Esquel con una comitiva del Ministerio de Seguridad cuando una camioneta se cruzó en su carril. El propio Mazzei explicó que tras esquivar el rodado, impactó contra una alcantarilla y volcó: “Es increíble que no nos hayamos hecho nada”, señaló.

El director de Defensa Civil del Chubut, José Mazzei, sufrió un accidente este miércoles por la mañana cuando viajaban en una camioneta oficial a la altura de Epuyén, en el marco de una recorrida que se encuentra realizando en la zona de la cordillera.

El funcionario provincial debió ser trasladado al Hospital de El Hoyo con heridas leves, en tanto que las dos acompañantes no sufrieron lesiones.

Según los datos meteorológicos, a esa hora de la mañana, los vehículos circulaban con un campo de visión reducido por la niebla.

El propio Mazzei explicó: “Sufrí algunos golpes y cortes, pero sin lesiones de gravedad. Íbamos a Esquel y El Hoyo cuando en el cruce de Epuyén, una camioneta que iba en sentido contrario no vio el cruce y en la maniobra se cruzó de carril y para no chocar de frente, lo esquivé y me fui a la banquina donde había una alcantarilla. La camioneta pegó de costado con la alcantarilla y producto de esa maniobra el rodado volcó”.

Inmediatamente, los ocupantes fueron trasladados a la sala de primeros auxilios de Epuyén para recibir atención médica y con el fin de realiza una muestra radiográfica, pero como no funcionaba la máquina de rayos X, los derivaron al Hospital de El Hoyo. “Es increíble que no nos hayamos hecho nada”, indicó el funcionario provincial.

El titular de Defensa Civil se encuentra en la zona manteniendo una serie de reuniones con intendentes de la región para avanzar en el protocolo de alerta temprano por incendios forestales para su implementación en la región.