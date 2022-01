Cordillera | Falleció el joven que estaba internado en el hospital de Esquel con hantavirus

El deceso fue confirmado por el Director del Área Programática Esquel, Dr. Roberto Alonso.

El Director del Área Programática Esquel, Dr. Roberto Alonso, confirmó que en las últimas horas se produjo el deceso del paciente que estaba internado en Terapia Intensiva con Hantavirus.

El pasado 14 de enero, un joven de 29 años que realizaba tareas en camping del Parque Nacional Los Alerces, debió ser internado luego de contraer hantavirus.

Estuvo en estado crítico por varios días y el Médico Epidemiólogo Emiliano Biondo, había manifestado que «en personas jóvenes el Hantavirus es más agresivo, y puede generar un fallo multiorgánico».

El hantavirus inicia con fiebre e insuficiencia respiratoria, su cuadro siempre es más severo

Se trata de una enfermedad muy grave y que, a diferencia del coronavirus, tiene un porcentaje de mortalidad muy alto y afecta más a las personas jóvenes.

Por eso, a la hora de salir de camping y andar en zonas agrestes se recomienda:

No ingresar a construcciones: refugios de montaña abandonados, caballerías, galpones o leñeras.

No dormir al aire libre: dado que los roedores tienen mayor actividad nocturna.

Acampar en áreas habilitadas: y en lugares alejados de pilas de leña, basura o mucha vegetación.

Utilizar carpas con piso: y mantenerlas siempre cerradas.

Comida: colocarla en recipientes herméticos, cerrados y no dejar utensilios sin lavar.

Basura orgánica: restos de verduras y frutas, guardarlas en recipientes cerrados; llevársela y disponerla en tachos para restos húmeros o composteras.

No dejar residuos: llevárselos siempre.