Cristina Kirchner cruzó a Milei por los aumentos: “Lo hacía más valiente, Presidente”

La ex presidenta salió a responderle a Javier Milei en las redes sociales: «¿No se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí?».

Luego de que Javier Milei acusara al gobierno de Cristina Fernández por un supuesto decreto firmado en 2010 por el cual se habría otorgado el aumento del 48% para el presidente y sus funcionarios, la ex presidenta salió a responder en la red social con un contundente mensaje: «Lo hacía más valiente, Presidente».

«Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue», fue el texto que publicó la líder del Unión por la Patria.

LA DENUNCIA DE VICTORIA TOLOSA PAZ QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz denunció hoy que el presidente, Javier Milei, decretó un incremento del 48 por ciento para su salario y el de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado.

En medio de los cruces por las dietas de los legisladores en el Congreso, Tolosa Paz hizo públicos los aumentos en las redes sociales. «Con la bandera de la austeridad Milei nos miente. El Presidente nos miente a todos los argentinos y argentinas».

«El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores», expresó Tolosa Paz a través de posteo en redes sociales.

En esa línea, la legisladora preguntó: «¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los Ministros, los Secretarios y los Subsecretarios de Estado?».

«Aumentó un 48 por ciento entre enero y febrero», respondió en la misma publicación, que acompañó con un cuadro donde puede verse el aumentó que tuvieron los salarios del Ejecutivo en ese período.