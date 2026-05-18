Desde Bomberos Voluntarios de Cholila convocan a Asamblea Ordinaria para el 19 de mayo

Se tratará el balance general, la memoria institucional y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la institución.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cholila informó oficialmente la convocatoria a una Asamblea Ordinaria destinada a sus asociados, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el estatuto social vigente.

La convocatoria establece que la reunión se llevará adelante el próximo 19 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, en las instalaciones de la sede de la institución, ubicada sobre calle Río Carrileufu y Los Maitenes de la localidad de Cholila.

Desde la entidad indicaron que la asamblea sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Además, señalaron que, transcurridos 30 minutos de la hora fijada, se dará inicio igualmente con los socios presentes.

Entre los principales puntos del orden del día se encuentra la designación de dos asambleístas para la firma del acta, la lectura y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026, además de la consideración de la memoria institucional del período 2026.

También se tratará el informe y aprobación de la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación Bomberos Voluntarios Cholila.

La convocatoria fue difundida oficialmente por las autoridades de la institución con el objetivo de informar y garantizar la participación de los asociados en las decisiones administrativas y organizativas del cuartel.