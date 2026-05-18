Asesinaron al dueño de una distribuidora en una violenta entradera en Bariloche

Elías Francisco «Turco» Miguel, de 65 años, murió tras recibir múltiples disparos cuando intentó defenderse de un asalto en su vivienda.

La Policía de Río Negro investiga por estas horas el asesinato de Elías Francisco «Turco» Miguel, de 65 años y propietario de la distribuidora Maranatha, quien murió tras ser baleado durante una violenta entradera ocurrida el domingo por la noche en su vivienda de Bariloche.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Albarracín y Sarmiento, donde, según las primeras actuaciones, al menos cuatro personas encapuchadas irrumpieron en la propiedad y redujeron a una mujer que se encontraba en el lugar.

En ese contexto, Miguel habría intentado defenderse utilizando un arma de fuego de su propiedad, lo que derivó en un intenso tiroteo dentro de la vivienda. Como consecuencia del enfrentamiento, el comerciante recibió múltiples heridas de bala y fue trasladado de urgencia a un centro médico privado, donde murió pese a los esfuerzos del personal de salud.

Tras el ataque, efectivos de la Policía de Río Negro iniciaron tareas de recolección de pruebas para reconstruir la mecánica del hecho, determinar cuántas armas fueron utilizadas e identificar a los responsables. Entre las medidas en curso figuran peritajes sobre elementos secuestrados y análisis de muestras hemáticas halladas en el lugar.

En paralelo, un hombre fue demorado preventivamente luego de ingresar al Hospital Zonal con una herida de arma de fuego en el rostro. Los investigadores buscan establecer si mantiene una vinculación directa con el ataque. Las autoridades confirmaron que el demorado posee un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La causa permanece en plena etapa investigativa y, hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre la identidad de los atacantes ni sobre el móvil del crimen.

Solidario con Chubut

A principios de este año, Miguel había participado de una acción solidaria destinada a comunidades de la región cordillerana. de Chubut. Formó parte de un trabajo articulado junto a la empresa Granix, la Iglesia Adventista de Esquel, Amigos Solidarios de Esquel (ASE) y la Municipalidad de El Hoyo para concretar la entrega y distribución de productos de asistencia social en sectores vulnerables.

Su participación había sido destacada como parte de un compromiso sostenido con iniciativas comunitarias en la región.