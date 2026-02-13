El Bolsón lanzó una promoción 4×3 para Carnaval y la Fiesta del Lúpulo

La iniciativa incluye descuentos en alojamientos, gastronomía y actividades, con el objetivo de captar al público de cercanía.



El Bolsón lanzó una promoción especial para atraer visitantes durante los feriados de Carnaval y extender la estadía hasta la Fiesta Nacional del Lúpulo. La iniciativa incluye descuentos en alojamientos, gastronomía y actividades, con el objetivo de captar al público de cercanía, especialmente de la costa de Chubut y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

En diálogo con Radio 3, la vicepresidenta de la Agencia de Turismo, Sofía Seroff, explicó: “Estamos con esta promoción agresiva, como la llamamos nosotros, porque es una propuesta de los prestadores para cautivar a un público que no suele visitarnos y que podría venir en este Carnaval”. El beneficio principal es un 4×3 en alojamientos, disponible a través del sitio oficial https://www.turismoelbolson.gob.ar/, donde ya participan entre 18 y 20 establecimientos.

La modalidad también se trasladó a la gastronomía y a distintas experiencias turísticas. “Cada gastronómico decide si aplica el 4×3 a un plato o a una bebida, y en actividades tenemos propuestas nuevas como las visitas lupulares, que nos preparan para la Fiesta Nacional del Lúpulo”, detalló Seroff. Además, se suman iniciativas como el pasaporte productivo y degustaciones en chacras agroturísticas, con promociones en quesos regionales.

El calendario combina diez días de propuestas entre Carnaval y la Fiesta Nacional del Lúpulo, que se realizará el 19, 20, 21 y 22 de febrero. “Vamos a tener como diez días a pura fiesta. Sabemos que el turista ya no puede hacer largas estadías, por eso puede elegir venir al Carnaval, a la Fiesta del Lúpulo o disfrutar ambos eventos”, sostuvo la funcionaria.

Sobre el festival, destacó su carácter gratuito y popular: “Somos la única fiesta provincial grande que es gratuita. Es una oportunidad para ver artistas nacionales como Nonpalidece, La Vela Puerca y Emanero sin pagar entrada”. También resaltó el patio cervecero más grande de la Patagonia y la amplia oferta gastronómica en un predio ubicado a pocos metros del centro.

Finalmente, Seroff recordó que El Bolsón es un destino de todo el año. “Marzo y abril son magníficos, bajan las temperaturas, cambian los colores y es ideal para senderismo y fotografía. Somos un destino para recorrer refugios, hacer caminatas y disfrutar del otoño en la Comarca Andina”, concluyó en Radio 3.

