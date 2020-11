El día que Maradona salvó la vida a Pedro Monzón sin saberlo

El ex futbolista habló sobre la vez que pensó en quitarse la vida, pero llamó a «El Diez».



«En un momento muy malo me quise quitar la vida, era un cobarde, con un arma en la mano dije ‘lo voy a llamar a Diego. Si no viene, me quito la vida’, recordó en las últimas horas Monzón tras el fallecimiento del «Diez».

Y destacó: «A la hora estaba dándome un abrazo, pero nunca me animé a decirle la promesa porque me agarraba a las piñas. Tenía un cariño muy por mí, tengo el mejor recuerdo».

«No me voy a despedir porque lo tengo en mi corazón toda la vida», expresó en declaraciones a la prensa.

En 2017, el ex defensor de Independiente y la selección argentina contó en una entrevista televisiva que, poco después de dejar el fútbol y producto del consumo de drogas y la depresión vivió ese momento.

“Lo llamé y le dije que me sentía mal, que quería hablar y él me dijo que no me preocupara”, dijo Monzón al programa Arroban (FW TV) en ese entonces.

Y agregó: “Pensé que no iba a venir, pero al rato apareció”.

También refirió esa vez una acción del astro: “Cuando llegó le dije que se siente en una silla, la única que tenía, y él me respondió »No, si vos estás en el piso yo me siento con vos en el piso»”.

“En esa charla le conté que había nacido mi hija en Tucumán y no la conocía, no tenía ni para ir a verla. Bueno, gracias a él fui a ver a mi hija, tuve para comer, todo”, sintetizó sobre una de las tantas bondades de Maradona.