El intendente de Senguer contó que lo llamó Miguel Gómez y le dijo que Cristóbal López tenía una autorización de Massoni

Nosotros hicimos valer nuestra resolución “me hago cargo” dijo el jefe comunal.

Luego del incidente que protagonizó Cristóbal López, con los vecinos y las autoridades en Alto Río Senguer, el intendente de la localidad, Miguel López Gutiérrez, aclaró que «el empresario comodorense no ingresó al pueblo porque rige una prohibición municipal».

En diálogo FM Sol, el jefe comunal contó el episodio que se suscitó este miércoles a la noche entre el empresario, la policía, los vecinos y él mismo, luego de que Nazareno López – hijo del empresario – intentara entrar a su propiedad ubicada en Lago La Plata, que se encuentra dentro del Parque Municipal Shoomen.

López Gutiérrez explicó: “hemos tenido muchas situaciones con los “permisos” para circular pero nosotros hicimos valer nuestra resolución. “Más tarde me llamó el Jefe de la Policía de la provincia del Chubut y me preguntó cómo no lo dejamos pasar si tenía una autorización de Massoni. Le expliqué que había una resolución, y me hago cargo. No me pidieron ninguna consideración especial, si lo hacían, iba a llamar a los medios”.

«La propiedad de (Cristóbal) López no es un campo, es un lugar turístico», aclaró el intendente y agregó: «A raíz de la cuarentena, en marzo prohibimos el acceso al Parque Municipal; ahí nos encontramos con una superposición de medidas porque Cristóbal López adquirió un permiso del ministro de Seguridad (Federico Massoni) e ingresó a su propiedad hará unos diez días».

Además relató que «ayer (miércoles) nos informaron del puesto de Defensa Civil que el hijo de Cristóbal López quería pasar, que tenía permiso, no así su familia. Hemos decidido a raíz de esta resolución del parque correr un poco al personal policial, que debe responder órdenes provinciales. En ese momento instruyo a la jefa de gabinete, Paola González, para que vaya. Ella se quedó en el control, hubo discusiones pero no lo dejaron pasar. Finalmente, Nazareno accedió a irse a Comodoro, eran cerca de las 17 horas”.

«cuando llego a mi casa a las 20.30 horas me informan que Cristóbal López había bajado del lago al puesto para pedir explicaciones de por qué no habíamos dejado pasar a su hijo. La gente se empezó a enterar y comenzó a armarse una pueblada en el lugar. Se juntó mucha gente. Finalmente no lo dejaron volver al lago, se juntaron en el paso y no lo dejaron pasar. La policía estaba allí, pero solo garantizó la seguridad de todos. No intervino», contó.