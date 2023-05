Esquel | Igon apuntó a la gestión municipal “no le trajo soluciones a nadie”

El precandidato a intendente de Esquel, aseguró que «En ocho años de gestión, Juntos por el Cambio no proyectó ninguna planificación para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad».

Santiago Igon indicó que esa falta de planificación hizo que no haya una visión sobre lo que Esquel debería ser, ni en términos productivos, de turismo, de generación de empleo o la necesidad de que la ciudad cuente con mayor infraestructura y servicios. Frente a ello, remarcó la importancia de generar un diagnóstico integral sobre la situación en que se encuentra la ciudad y destacó el trabajo que viene realizando con sus equipos técnicos.

“Cuando vas escuchando los análisis de los sectores, surgen con claridad los problemas relacionados la ausencia de políticas de acceso a la tierra y vivienda, problemas de infraestructura, de servicios, de generación de trabajo, así como la falta de proyección para que nuestros pibes y pibas puedan desarrollarse en Esquel”, señaló.

Sobre el primero de los puntos, el actual diputado nacional indicó que hay que desplegar junto al gobierno nacional y provincial un programa de acceso a servicios y lotes municipales para lograr la construcción de viviendas que, además, demandarán mano de obra.

Asimismo, Igon expuso que el Municipio debe ser promotor del desarrollo productivo, generando las condiciones para que las empresas decidan invertir y producir en Esquel. Al respecto, destacó la importancia de las gestiones realizadas junto a la Cooperativa 16 de Octubre ante la Secretaría de Energía de Nación para instalar una nueva estación transformadora en Valle Chico, que posibilitará llevar la energía hasta el aeropuerto, duplicando el caudal eléctrico en la localidad. En ese sentido, Igon dijo que el gobierno municipal habla de la proyección que tiene un Parque Industrial que no contaba con “energía ni servicios”.

“Logramos garantizar la energía, ahora tenemos que dotar a los lotes con los servicios para que distintas empresas tengan posibilidad de afincarse en Esquel o que Pymes locales puedan trabajar en el Parque Industrial, generando nuevos puestos de trabajo genuinos”, expresó el precandidato.

A su vez, Santiago Igon indicó que, junto a la planificación de la ciudad, también se van delineando perfiles que influyen en el desarrollo de los jóvenes, donde se observa la necesidad de la capacitación en oficios y la formación de técnicos y profesionales. “Estamos charlando por fuera de una cuestión coyuntural, sino pensando a largo plazo y en una construcción a futuro, para los próximos 10 o 15 años”.

INTERNAS

Por otro lado, el 4 de junio, Santiago Igon participará en las elecciones internas del peronismo de Esquel contra Juan Peralta. El actual diputado nacional, que encabeza la lista “Construyendo Esquel”, manifestó que con su equipo vienen haciendo un trabajo minucioso, convocando y visitando a cada uno de los afiliados y afiliadas.

“Queremos que la participación de la interna sea significativa y lo más amplia posible. Estamos convocando absolutamente a todos y a todas para participar, para aportar con ideas y estamos recibiendo una aceptación muy grande”, señaló el precandidato.

Referido a ello, explicó que su espacio está conversando con los afiliados y afiliadas, explicando en los encuentros las propuestas que tienen para la localidad no sólo en términos de la interna, sino también “en una gran disputa que se va a dar el 30 de julio, contra un espacio político que creemos que está agotado en términos de gestión y que no le trajo soluciones a nadie”, dijo Igon. En cuanto al resultado del domingo, Igon mostró confianza y seguridad con el trabajo que viene realizando con su equipo e indicó que no subestima “el trabajo que viene desarrollando Juan y su equipo”.

“Lo importante es que el 5 de junio vamos a estar todos unidos para tratar de que el peronismo vuelva a gobernar nuestra ciudad, dejando de lado este modelo de administración y gestionando de verdad, para darle las respuestas que nuestros vecinos y vecinas necesitan”, subrayó.