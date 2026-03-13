Expo Empleo en Puerto Madryn convocó a cientos de vecinos

El Intendente Gustavo Sastre firmó un convenio para sumar capacitaciones y ampliar oportunidades laborales.



En el marco de las distintas políticas que se ejecutan desde el Municipio para generar mano de obra calificada y oportunidades para los vecinos, el intendente Gustavo Sastre recorrió esta mañana la Expo Empleo, un evento sumamente convocante y que arrojó resultados más que positivos.

En tanto, en el marco de la Expo Empleo de Puerto Madryn, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Puerto Madryn y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo principal es fortalecer las instancias de capacitación y ampliar las oportunidades laborales para nuestra comunidad.

A partir de este acuerdo de trabajo conjunto, se buscará impulsar propuestas de formación, orientadas a las demandas actuales del mundo del trabajo, aprovechando la experiencia, el conocimiento y los recursos de ambas partes para mejorar las competencias laborales y la empleabilidad de los beneficiarios.

Políticas concretas

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy disfrutamos de la Expo Empleo en Puerto Madryn, que tuvo una convocatoria multitudinaria. Se trata de una jornada que conecta a empresas, instituciones educativas y organismos públicos, buscando generar oportunidades laborales para nuestra comunidad”.

“Además, firmamos un convenio con la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, lo que nos facilitará sumar capacitaciones virtuales gratuitas y nos ayudará a trabajar en una agenda de formación de oficios”, agregó Sastre.