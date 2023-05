Gan Gan | Policía retirado denuncia que personal de la Comisaría le sacó unos 380 mil pesos 

La víctima dijo que se olvidó la tarjeta de débito en el cajero de Gan Gan y los uniformados la utilizaron para pagar cuentas en comercios de Madryn y Trelew



Un policía retirado denunció, el pasado 20 de marzo, que se olvidó la tarjeta de débito en un cajero automático de Gan Gan y que personal de la Comisaría de esa localidad le sacó unos 380 mil pesos.

Al dialogar en exclusiva con Radio 3, la víctima recordó que «fui a Gastre por unos días y al volver pase por el cajero de Gan Gan para sacar 2 mil pesos. Allí me entretuve mirando recibos y me olvidé la tarjeta».

Este simple descuido desencadenó en una pesadilla para el jubilado, quien también contó que «al llegar a Trelew me di cuenta del olvido y llame a la Comisaría. Al día siguiente el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo».

Una hora después de haber recibido la foto del policía, y la recomendación de que se quedara «tranquilo», le comenzaron a sacar dinero de su cuenta a la víctima. «Hicieron transacciones por 30 mil, 40 mil, 50 mil y 60 mil pesos. Cuando fui al banco me dijeron que estuvieron pagando cuentas en comercios de Puerto Madryn y en Trelew con el débito automático», expresó.

«Me sacaron 380 mil pesos en cinco días, casi todo el sueldo. Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta a los cinco días, sino me sacaban todo. Hicieron un desastre», lamentó.

«Los únicos responsables son los policías de Gan Gan -y- hay vídeos» que los responsabiliza, añadió.

«La Justicia de Madryn -que investiga el caso- se portó muy bien, pero hasta ahora nadie me devolvió la plata. Sinceramente no se si el jefe de la Policía (César Brandt) o el ministro de Seguridad (Miguel Castro) están enterados de esto, -pero- la policía de Gan Gan está involucrada en este robo», sentenció el damnificado.

Fuente: Radio 3