“Hubo un mecanismo de distracción para captar al niño” dijeron los fiscales del caso Loan

A 11 días de la desaparición del nene de cinco años, la fiscalía sostiene que hay pruebas incriminatorias suficientes contra los nuevos detenidos.

Tras imputar a los seis detenidos, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Goya, brindaron una conferencia de prensa acerca del caso Loan Danilo Peña, el menor que desapareció el jueves 13 de junio en 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Desde la sala de audiencias orales, situada en la calle Ejército Argentino 550, Castillo detalló: «Desde el día viernes me constituí a la localidad de 9 de Julio y me comuniqué con la gente de Alerta Sofía. Se dio alerta a la Policía en el momento».

«Nunca descartamos ninguna hipótesis del caso. Se han tomado todas las líneas investigativas. Hicimos todas las comunicaciones y dimos todas las alertas posibles, hasta a la Interpol», expresó.

A su vez, aclaró: «Hay información sensible que no podemos adelantar porque podrían comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas».

Por su parte, Barry explicó que la versión de la posible pérdida de Loan se fue «debilitando» con el correr de los días y destacó el trabajo de los perros en la investigación.

«Los canes establecieron que el rastro del niño se mantuvo en la zona de la casa de su abuela y no salió de allí. También se halló una zapatilla a tres kilómetros del domicilio de la familiar. Tras llevar a cabo un rastrillaje e involucrar a los perros rastreadores, los mismos no encontraron rastros de Loan en el lugar donde ocurrió el hallazgo. Esto significa que la zapatilla fue colocada en ese lugar, que la evidencia fue plantada», indicó.

Y sentenció: «Hubo un mecanismo de distracción para que se produzca la sustracción del niño».

Imputación de los detenidos

Cinco de los seis detenidos quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años. Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez están apuntados como partícipes primarios, y Carlos Pérez y María Caillava como coautores materiales.

En tanto, el comisario Walter Maciel fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

A 11 días de la desaparición del menor de cinco años, la fiscalía sostiene que hay pruebas incriminatorias suficientes contra los nuevos detenidos como el resultado de lo que olfatearon los perros en dos vehículos del matrimonio y que Loan nunca salió del terreno donde está la casa de su abuela.

Fuente: NA.