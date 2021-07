Instagram: ¿pagarías para ver Stories exclusivas?

La red social podría sumar contenido para suscriptores, una modalidad que es tendencia en otras plataformas.

La función en Instagram tendría puntos en común los «Super Follows» de Twitter.Por: Lionel Bonaventure / (Foto: AFP)

¿Habrá que pagar para acceder a ciertas Stories de Instagram? Si bien Facebook, patrón de aquella red social, no confirmó ese cambio, en la Web circula el rumor: las Historias exclusivas para suscriptores llegarían en un futuro a esa plataforma, confirmando una tendencia que se consolida en otras plataformas online.

La función fue detectada por un desarrollador que divulgó capturas en Twitter. En esas imágenes vemos que los creadores podrían publicar “contenido premium” y con eso conseguir ingresos gracias a su participación en Instagram. En este caso, la característica se enfocaría en las célebres Historias de esa red social.

Siguiendo el repaso del sitio The Verge, los tuits revelan planes que todavía están en pañales. Repetimos: Instagram no confirmó esas intenciones y luego de la filtración se limitaron a decir que esas capturas muestran un prototipo interno. Incluso así, no resulta descabellado que esta red social piense en un sistema de suscripciones. El propio CEO de la plataforma, Adam Mosseri, anteriormente habló de la posibilidad de que los creadores consigan dinero directamente desde Instagram.

Suscripciones y contenido exclusivo, tendencia en las redes sociales

No es una novedad que los usuarios ganen dinero gracias al contenido que generan en las redes, esto más allá del vínculo con marcas y los ahora célebres canjes, sino a través de herramientas que ofrecen las propias plataformas.

Puestos a hablar del modelo de suscripciones, uno de los casos más conocidos en Twicth donde fans de un streamer pueden apoyarlo con dinero para acceder al contenido que éstos generan.

Este año Twitter se subió a la movida con los “súper seguidores” y la inclusión de un frasco de propinas que permite enviar dinero a los tuiteros. De acuerdo a la fuente, la función que piensa Instagram sería similar a la que ya está en marcha en la red social del pájaro azul. Si eso se confirmara, no será la primera vez que Instagram copie características de sus competidores. Sin ir más lejos, los Reels se han inspirado en la brevedad de TikTok y las mismísimas Stories alguna vez fueron una seña propia de Snapchat.