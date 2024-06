La abuela de Loan rompió el silencio: “Desconfío de Benítez”

Al recordar lo sucedido aquella tarde en que el niño desapareció, la mujer habló de aquella figura de la cultura guaraní.

A 12 días de la desaparición del pequeño Loan en el paraje cercano a 9 de Julio, en Corrientes, se escuchó por primera vez el testimonio de Catalina Peña, la abuela del niño de 5 años: «Estoy con el corazón en la garganta, llorando».

En diálogo con Telefe Noticias, la mujer señaló que desconfía de Antonio Benítez, el tío del niño, uno de los primeros imputados de la causa, quien está detenido sin fecha determinada: «Tiene problemas, ya estuvo preso», explicó.

«Era la primera vez que mi nieto me visitaba», contó luego en diálogo con A24 al recordar el día de la desaparición del chico. También contó que el almuerzo se dio en medio de una suerte de promesa que había hecho la mujer: «A San Antonio le prometí una comida de un estofadito porque se me perdió el celular».

«No sé dónde fue, me duele el alma, estoy con el corazón en la garganta, llorando», declaró al ser consultada por sus sensaciones respecto al caso. Luego, sorprendió con una extraña teoría: «Lo busco por los árboles, se lo llevó el pomberito, dicen que se lleva a las criaturas». Además, reveló: «Rezo por él a todos los santos, hasta al Gauchito Gil, pero nadie me está haciendo el milagro».

De todos modos, aseguró que confía en que Loan está vivo: «Creo que está vivo. Te palpita cuando una persona está fuera de la vida». También sostiene que puede ser una venganza contra la madre del chico de 5 años, María Noguera, aunque no dio mayores detalles del por qué.

Más tarde, en diálogo con TN, opinó sobre los imputados: «Yo quiero saber la verdad, qué es lo que pasa. No tuvieron la responsabilidad de cuidar a la criatura. El comisario está detenido por la mentira que dijo que (Loan) estaba en una tapera y no».

¿Qué pasó en el momento en que comenzó la búsqueda? «Yo no sabía que la criatura se perdió. Le pregunté a Victoria por qué corrían y me dijo que se perdió una criatura en el monte. Después me dijo: ‘Nos vamos porque mi marido está queriendo mirar el partido del fútbol'».

Aunque al mismo tiempo aseguró: «No desconfío de nadie de la mesa. Es toda gente de mi confianza. No sé qué pasó con Loan. Uno dice una cosa, otra cosa, pero… Ahora estuve con el otro que me llamó, que me dijo que los pomberitos le dieron a la criatura».