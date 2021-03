La mujer de 100 años que trabaja hace 50 en un local de comida rápida: no se quiere jubilar

Antes de la pandemia Ruthie solía salir a bailar, al menos, cuatro veces por semana.

Ruthie Shusther es una mujer viuda de 99 años, que mañana, día 3 de marzo, cumple 100.

Esta centenaria lleva nada más y nada menos que 50 años trabajando en un McDonald’s de Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos) y no tiene pensado jubilarse mientras pueda seguir haciéndolo.

Antes de la pandemia Ruthie solía salir a bailar, al menos, cuatro veces por semana. Le encanta recibir a sus clientes con una sonrisa y, además, los viernes por la tarde deleita a los comensales con una canción.

Para Ruthie la edad es solo un número y no da ninguna importancia a cumplir 100 años. Dice, que mientras pueda, seguirá trabajando y explica, además, que se quedó viuda a los 50 años y desde entonces no ha dejado de trabajar. «Me gusta trabajar. Me pagan. Pago mis facturas, y eso es bueno. Nunca he tenido mucho dinero, pero siempre he tenido suficiente. Así son las cosas», afirma la anciana.