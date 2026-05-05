El Bolsón: Cruzó entre autos y la Justicia la responsabilizó

La Justicia determinó que cruzó entre autos estacionados sin visibilidad y concluyó que su conducta fue decisiva en el accidente.

Una mujer que fue atropellada mientras realizaba actividad física en una zona urbana de El Bolsón no obtuvo una indemnización luego de que la Justicia determinara que su propia conducta al cruzar la calle fue determinante en el hecho.

El siniestro ocurrió cuando la peatona atravesó la calzada fuera de la esquina, entre vehículos estacionados que reducían notablemente la visibilidad. En ese contexto fue embestida por un automóvil que circulaba por la vía principal, el cual además terminó impactando contra otros vehículos detenidos.

Durante el proceso judicial se incorporaron testimonios de testigos presenciales, historia clínica e informes médicos. Las declaraciones señalaron que la mujer cruzó a mitad de cuadra y que llevaba auriculares, lo que habría limitado su percepción del entorno. También se indicó que el conductor intentó frenar antes del impacto.

La mujer había iniciado un reclamo indemnizatorio atribuyendo responsabilidad al conductor por presunto exceso de velocidad. Sin embargo, la parte demandada sostuvo que el cruce fue imprevisto y fuera del lugar habilitado, lo que imposibilitó evitar la colisión.

El juez interviniente evaluó la prueba bajo el régimen de responsabilidad por cosas riesgosas y concluyó que no se acreditó el exceso de velocidad alegado. A su vez, consideró que el cruce imprudente de la peatona interrumpió el nexo causal del accidente.

En consecuencia, se rechazó el reclamo indemnizatorio sin analizar los rubros solicitados. La sentencia aún no está firme y puede ser apelada.