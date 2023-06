Lago Puelo | Rescatan a un padre y sus hijos que habían quedado aislados por la creciente del río Azul

El hecho ocurrió este jueves, además se registraron varias complicaciones por las intensas precipitaciones.

Lago Puelo fue azotada este jueves por un intenso temporal de lluvia, el cual provocó una importante creciente del río Azul y se tuvo que evacuar a más de una decena de familias.

Al respecto, el director de Defensa Civil, Julián Cayún, precisó al aire en Radio 3 que «el río Azul, el cual afectó 16 viviendas cercanas a la ribera».

Contó asimismo que los primeros operativos de evacuación y asistencia de vecinos se iniciaron cerca de las 13. De los mismos participaron distintos organismos de emergencias.

«Hasta el momento no se declaró la emergencia, pero eso no quita que no estemos en alerta», aseguró el funcionario.

Por otro lado, relató que debieron intervenir en el rescate de dos menores y su padre, los cuales habían quedados aislados por la creciente del río Azul.

«Ocurrió en Villa del Lago. La familia no pudo cruzar el río y debimos realizar un operativo. Afortunadamente logramos pasarlos sanos», relató .

Para finalizar, Cayún informó que uno de los menores debió ser trasladado al Hospital local por presentar complicaciones de salud.