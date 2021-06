Chubut | Legislatura pidió informes a Massoni sobre el operativo que terminó con la vida de “Tino” Jhon

Los diputados mantuvieron una breve sesión, donde sólo se votó en la Hora de Preferencia esta resolución dirigida al Ministro de Seguridad. Además, De Lucía pidió modificaciones en los horarios de los comercios, y Aguilera volvió a cuestionar la política del gobierno con la pandemia y educación.

Con una amplia mayoría de 18 votos, incluidos algunos oficialistas como los de Zulema Andén, Gabriela De Lucía y Pablo Nouveau, la Legislatura aprobó en la mañana de este martes un pedido de informes elaborado por el bloque del PJ-Frente de Todos, dirigido al Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, que apunta al accionar del personal policial en el operativo del GEOP que terminó con la pérdida de la vida de un ciudadano estadounidense en Las Golondrinas.

El tema se abordó en la Hora de Preferencia de una breve sesión de apenas media hora, en la que hicieron uso de la palabra cuatro diputados. El pedido de informes fue presentado por el bloque justicialista, según explicó en primer término la madrynense Mónica Saso, para conocer detalles del operativo que “terminó en un dramático inesperado y confuso desenlace, que terminó con la vida de un conocido habitante de la cordillera con la participación del GEOP, y que ha afectado a muchos habitantes de Las Golondrinas”.

Por su parte, la trelewense del PJ, Belén Baskovc, se sumó a lo dicho por Saso, y planteó “debe quedar claro si se respetó el protocolo federal que establece pautas de intervención de fuerzas de seguridad en situaciones particulares”, al tiempo que señaló que en la respuesta “no pueden existir grises, ya que muchas veces las respuestas no han sido satisfactorias”, aludiendo a lo sucedido con la visita del Presidente Alberto Fernández a la comarca, cuando “el ministerio simplemente informó que se les había dado un itinerario falso”, o en el episodio vivido el año pasado en Trelew, cuando “un vecino recibió dos disparos de balas de goma estando en su casa y no hay respuestas”; también recordó que “en Comodoro hubo allanamientos violentos en hogares del personal sanitario por el robo de vacunas, con menores que quedaron traumatizados”.

El pedido votado por los diputados consta de 16 preguntas, a saber: 1) ¿Cuál fue el protocolo utilizado para el ingreso a la vivienda?; 2) ¿El operativo contó con un agente negociador? ¿Cuál fue su accionar?; 3) ¿Cuántos disparos realizó el Sr. John antes de ser abatido? ¿Los disparos fueron apuntados hacia el personal policial?; 4) ¿Qué cantidad de personal del GEOP ingresa en una irrupción?

También se requirió: 5) ¿Cuál es el protocolo a activar para intervenir en casos de personas con padecimiento mental?; 6) ¿Se dio intervención al servicio de salud de la Provincia?; 7) ¿Existe constancia del diagnóstico médico del Sr. John? ¿Fue requerido por el personal del GEOP antes de comenzar con el operativo?; 8) Teniendo en cuenta que el GEOP no actúa de oficio en los allanamientos sino sólo mediante orden judicial, si se podrá adjuntar copia de la misma.

En otro de los tramos del pedido, se preguntó: 9) Si existen filmaciones u algún otro medio de prueba del allanamiento; 10) ¿Se encontraba presente un oficial femenino del GEOP durante el operativo? 11) ¿Cómo fue el protocolo accionado para con la mujer del Sr. John?; 12) Podría mencionar la cantidad de uniformados que integraron la comisión policial del GEOP que fue parte del operativo.

Las últimas cuatro consultas fueron: 13) ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que policía supo por primera vez de los incidentes hasta que terminó interviniendo el GEOP?; 14) Si dicho allanamiento se llevó a cabo bajo las órdenes y por directivas impartidas del Comisario y Jefe del GEOP; 15) ¿Existen actas de denuncias de los vecinos sobre el accionar del Sr. Jhon?; 16) ¿La orden de disparar fue dada por el oficial a cargo del operativo o fue una decisión del agente que produjo el disparo?

Luego de que se votó el pedido de informe, llegó el turno de la diputada oficialista Gabriela De Lucía, integrante del sindicato de Empleados de Comercio, quien planteó la necesidad de volver a la propuesta de adelantar el horario de cierre de grandes comercios durante el momento más crítico de la pandemia. Recordó que el año pasado, el proyecto 165 que fue aprobado por la legislatura “establecía limitaciones en horarios de apertura y cierre en locales comerciales para proteger a empleados de comercio y todos los habitantes. En su articulado establecía como apertura las 9 horas y como cierre 19,30”.

En esta oportunidad, dijo la legisladora de Trelew que “quería aprovechar a solicitar a intendentes de las grandes ciudades, que adopten las medidas necesarias para retomar este horario de 9 a 19 para grandes superficies como supermercados y mayoristas y hasta 20,30 para mercados de cercanía”.

Posteriormente, llegó el turno de la radical Andrea Aguilera, quien señaló que se vive “un momento crítico de la pandemia en nuestra provincia, no desconocemos la cantidad de casos, como está la situación y las medidas de cuidado, apelando a la responsabilidad de todos los ciudadanos, pero en este marco tan grave, nuevamente nos encontramos con un gobierno que carece de un plan, ya que tuvo un año y medio para preparase y no lo ha hecho”.

Y destacó que en cambio Arcioni “hace declaraciones sobre la marcha económica, habla del acuerdo salarial, pero no dice que lo hizo tomando más deuda, no ordenando los números, y no se puede seguir tomando más deuda”.

Volviendo sobre un tema recurrente, Aguilera afirmó que “nos preocupa la decisión en torno a la presencialidad en las escuelas, vengo planteando la importancia de que los chicos están en la escuela, porque los chicos levan cuatro años sin clases”. Agregó que “los pediatras advierten sobre consecuencias psicológicas de no ir a la escuela, y nos preocupa esta decisión de volver a la virtualidad que nunca se había dejado, porque carece de fundamento científico”.

Aludió a la ministra Florencia Perata, e indicó que “no dice por qué es necesario que los chicos dejen de ir a la escuela, ya que los médicos dicen que no hay riesgo en las escuelas, que los protocolos se cumplen más que en cualquier actividad. No sabemos cuáles van a ser los mecanismos de contención y recuperación, no sabemos cuál es el impacto de esta movilidad escolar, si los gobiernos contaran con datos quizá tendríamos algún fundamento”.

Y concluyó que “estamos en una provincia donde es el reino del revés, donde tenemos a los niños en sus casas y deberían estar en la escuela, y los jubilados los tenemos en la calle reclamando por su salario, a los delincuentes de las cárceles vacunados y los ciudadanos sin vacunar, con esto convivimos”.