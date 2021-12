Madryn | Gustavo Sastre sobre la minería en Chubut: “Es un tema que está terminado y no se tiene que hablar más”

El intendente de Puerto Madryn, consideró que “no hay más lugar” y “no amerita más tratamiento” la posibilidad del desarrollo minero en la provincia. El funcionario destacó: “Democráticamente el plebiscito era lo que correspondía, pero creo que ya no hay más lugar, es un tema terminado”.



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió esta mañana en diálogo con cadena tiempo de trelew, a lo acontecido en los últimos días con respecto al rechazo de la zonificación minera en la provincia “Creo que ha habido una gran manifestación popular con respecto a la implementación de la ley de zonificación, dónde es bueno saber escuchar”

En ese orden continuó diciendo “quiero hacer un párrafo aparte y agradecer a todos los vecinos, los cuales no han estado de acuerdo y se han manifestado de forma pacífica, dónde supieron respetar al resto de la sociedad y creo que ese es el camino”

El Intendente recordó que “cuando uno marcó esa posición temprana (encontra de la mineria) había una gran parte de la sociedad conforme y había otros sectores, hasta los mismos sindicatos en disconformismo, entonces uno tiene que tratar de buscar también el equilibrio más allá que tenga una postura marcada pero lamentablemente también nos encontramos en una sociedad dónde el disenso no se acepta, dónde las distintas opiniones no tienen lugar y dónde cuando uno dice bueno en el contexto que se encuentra por lo menos plebiscitar o llevara una discusión de porque se tiene que tomar tal o cuál postura, pareciera que tiene que demostrar que está de acuerdo a la zonificación, qué no es así, yo siempre lo había remarcado muy bien, pero también vuelvo a repetir tengo que estar en un punto donde tengo que escuchar a todas las partes, dónde hay que tomar decisiones importantes”.

Con respecto la adhesión que había realizado del municipio a la ley de zonificación, el jefe comunal aclaró “ adherir a la ley no significa tener que estar a favor, significa ser responsable con los fondos públicos del municipio, yo no puedo permitir como intendente ni el concejo deliberante tampoco dejar de percibir un 14% de coparticipación o regalías correspondientes a una ley tan importante qué la perdimos los madrynenses en obras de infraestructura para la ciudad”.

Al ser consultado sí estaba de acuerdo con la realización de un plebiscito, Sastre fue claro y manifestó, “democráticamente sería lo que corresponde, hoy ya creo que no hay más lugar y es un tema dónde ya no se tiene que tratar más, para mí es un tema que está terminado y no se tiene que hablar más”