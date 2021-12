Madryn | Sastre confirmó que el crucero Hamburg no va a amarrar en el puerto “no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo”

Gustavo Sastre tomó la decisión y fue ratificada por la Administración Portuaria. El crucero salió de Buenos Aires el lunes por la noche y tiene previsto llegar a Madryn por la mañana del jueves.

Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, le pidió a la Administración Portuaria que no autorice el amarre del crucero Hamburg que salió el lunes por la noche desde Buenos Aires y tiene previsto llegar el jueves 2 de diciembre.

“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, aseguró el jefe comunal en diálogo con periodistas.

“Tenemos que cuidar la situación de los vecinos, con una cepa que aún no ha llegado al país, y además no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”, agregó Sastre.

“No tengo ningún tipo de dudas de que esta es la medida que tengo que llevar adelante; tenemos muy en claro lo que tenemos que hacer en nuestro puerto”, aseguró el intendente.

El buque Hamburg llegó la semana pasada a la Argentina donde le permitieron el ingreso a sus pasajeros hasta que las autoridades advirtieron que había partido de Cabo Verde, en África, región en alarma por la aparición de una nueva cepa de COVID-19.